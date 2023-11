Centenas de funcionários da OpenAI ameaçam se demitir e ir para a Microsoft

Centenas de funcionários da OpenAI ameaçaram, nesta segunda-feira (20), deixar a empresa líder em Inteligência Artificial (IA) após a demissão do cofundador Sam Altman, o mais novo contratado da Microsoft, e passar para esta última se o conselho de administração não renunciar.

Em uma carta publicada, entre outros, pelo portal WIRED e pelo The Wall Street Journal, alguns dos altos cargos da empresa expressaram as suas críticas e descontentamento com a decisão da empresa em relação à Altman: "As suas ações (do conselho) tornaram evidente que é incapaz de administrar a OpenAI".

Na lista de nomes de signatários estava Ilya Sutskever, o cientista-chefe da empresa e um dos membros do conselho de quatro pessoas que votou pela destituição de Altman. Também consta a executiva Mira Murati, que foi designada para substituir Altman como CEO na sexta-feira, oferta que ela rejeitou no fim de semana.

Mais de 500 de um total de 770 funcionários da OpenAI, cujo chatbot ChatGPT liderou o rápido crescimento da tecnologia de IA, apoiam o conteúdo da carta.

Se o conselho de administração não renunciar, afirmam, eles irão para a Microsoft, empresa que anunciou nesta segunda-feira a contratação de Altman, depois que o conselho da OpenIA o demitiu do cargo de CEO na sexta-feira. "A Microsoft nos garantiu que há vagas para todos os funcionários da OpenAI nesta nova filial se decidirmos ingressar", observaram na carta.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, observou em sua conta na rede X que "Sam Altman e Greg Brockman, junto com outros colegas, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada de IA". No X, Altman postou: "A missão continua."