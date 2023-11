Emmett Shear, fundador da Twitch, assume comando da OpenAI após saída de Sam Altman

O conselho da OpenAI contratou o ex-chefe da Twitch, Emmett Shear, como CEO, desafiando os apelos dos investidores para reintegrar Sam Altman.

A nomeação de Shear foi revelada por ele mesmo através de uma publicação no X, antigo Twitter, onde expressou a rapidez e a importância da decisão. "Recebi uma ligação para considerar uma oportunidade única: assumir como CEO interino da OpenAI. Após uma breve reflexão e consulta à minha família, aceitei", escreveu Shear.

Com isso, a posição de Mira Murati, CTO que ficou no cargo de CEO durante o final de semana, volta a ser a de liderança dos times de tecnologia.

A saída de Altman, que ocorreu na sexta-feira anterior, foi resultado de uma decisão do conselho administrativo da OpenAI. O conselho realizou uma "revisão deliberativa", que identificou questões relacionadas à sinceridade da comunicação de Altman com os membros do conselho, afetando sua capacidade de liderança.

Emmett Shear afirmou que pretende iniciar uma investigação independente nos próximos 30 dias para esclarecer a demissão de Altman, que para muitos no Vale do Sílicio, foi motiva por desavenças com o cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever.