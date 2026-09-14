Inteligência Artificial

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IA já faz parte da rotina de quase 80% dos menores de idade na internet na China

O uso, porém, não é acompanhado pelo mesmo nível de compreensão sobre a tecnologia

IA: 83% dos professores disseram temer riscos relacionados ao uso inadequado da ferramente (Magnific/Reprodução)

IA: 83% dos professores disseram temer riscos relacionados ao uso inadequado da ferramente (Magnific/Reprodução)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h13.

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A China chegou a 198 milhões de menores de idade usuários da internet, o equivalente a uma taxa de penetração de 98,3%. Entre eles, 78,5% já utilizaram ferramentas de inteligência artificial para aprendizado, criação ou entretenimento, segundo dados apresentados durante o Fórum da Cúpula de Tecnologia de Segurança Cibernética, realizado em Jinan, na província de Shandong.

Os números fazem parte do “Livro Azul sobre o Desenvolvimento da Juventude: Relatório Nacional da Pesquisa sobre o Uso da Internet por Menores”, apresentado por Tang Jie, diretor do Departamento de Proteção dos Direitos e Interesses da Juventude do Comitê Central da Liga da Juventude Comunista.

A pesquisa indica que o acesso à internet entre menores está próximo da universalização no país. A diferença entre as taxas de penetração nas áreas urbanas e rurais caiu para 0,4 ponto percentual.

Com o acesso disseminado, a inteligência artificial já aparece entre os recursos usados com frequência por esse público. Segundo o levantamento, 78,5% dos menores de idade entrevistados afirmaram ter utilizado ferramentas de IA para estudar, criar conteúdos ou se divertir.

O uso, porém, não é acompanhado pelo mesmo nível de compreensão sobre a tecnologia. De acordo com a pesquisa, a maioria dos menores ainda não consegue identificar conteúdos gerados por inteligência artificial, reconhecer vieses algorítmicos ou compreender os limites éticos relacionados ao uso dessas ferramentas.

A preocupação também aparece entre os professores ouvidos pelo levantamento. Entre os docentes entrevistados, 83% disseram temer riscos relacionados ao uso inadequado de inteligência artificial pelos alunos.

Os dados foram divulgados durante o Fórum da Cúpula de Tecnologia de Segurança Cibernética da Semana Nacional de Conscientização sobre Segurança Cibernética de 2026, segundo a Agência de Notícias da China.

Fonte: ithome

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