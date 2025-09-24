Inteligência Artificial

Caf capta R$ 50 milhões para acelerar expansão em tecnologia antifraude

Aporte liderado pela L4 Venture Builder, da B3, reforça presença da empresa no Brasil e na América Latina

(CAF/Divulgação)

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14h12.

Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 14h12.

Em meio a um cenário de cautela nos investimentos em startups brasileiras, a Caf se tornou um ponto fora da curva. A empresa, líder em identidade digital e inteligência antifraude, acaba de anunciar a captação de R$ 50 milhões em rodada liderada pela L4 Venture Builder, fundo de corporate venture capital da B3. O aporte reforça a estratégia de expansão no mercado brasileiro e latino-americano – e reafirma o compromisso da companhia em enfrentar os desafios de um ecossistema digital cada vez mais complexo e vulnerável.

“A identidade digital é a base de confiança para um conjunto cada vez mais diversificado de transações em nossa era digital – e é o principal facilitador do comércio eletrônico”, afirma Jason Howard, CEO da Caf. Segundo ele, o aumento dos ataques impulsionados por IA e a criatividade dos fraudadores reforçam a necessidade da inovação contínua.

E é justamente isso que a empresa pretende fazer com o novo capital. Ele será usado, segundo o executivo, para acelerar investimentos em pesquisa e desenvolvimento e ampliar a presença da companhia em diferentes setores. “Este investimento permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções que combinam inteligência artificial, segurança, praticidade e conformidade regulatória”, destaca Howard.

Expansão em meio à retração do mercado

Fundada em 2019 como uma solução interna para verificação de identidades em uma fintech, a Caf rapidamente se transformou em uma empresa independente. De lá para cá, vem acumulando tração e clientes de peso, como Localiza, Magalu, Vivo e Asaas. Em 2022, já havia recebido um aporte de R$ 80 milhões da Parallax Ventures, única gestora de Venture Capital focada em fintechs na América Latina. Com a nova rodada, o total captado pela startup chega a R$ 130 milhões.

Segundo Howard, a Caf não estava buscando ativamente investidores externos, mas enxergou bastante sinergia com a expertise institucional e de mercado da L4 Ventures. “Essa parceria chega em um momento crucial para a Caf”, diz ele. No primeiro semestre de 2025, a empresa registrou crescimento anual superior a 80% em relação ao mesmo período anterior, impulsionado, principalmente, por novos produtos, clientes e a expansão de relacionamentos já existentes.

“O futuro das transações financeiras depende da confiança digital. E acreditamos que a tecnologia da Caf é capaz de elevar os padrões de segurança e experiência do usuário em todo o ecossistema financeiro”, destaca Pedro Meduna, sócio-cofundador do fundo.

Soluções contra fraudes digitais

Nos últimos meses, a Caf lançou diversas soluções que prometem transformar a forma como as empresas gerenciam identidades na era da IA, como o Deepfake Detector e o Image Similarity Check, focados na detecção de padrões de fraude de IA.

O lançamento mais recente foi o VerifAI Docs, primeira solução no Brasil a usar inteligência artificial avançada para identificar fraudes em documentos não estruturados — como declarações de renda, recibos, faturas e contratos sociais. A tecnologia vai além da simples validação de arquivos: a Caf também emprega os mais recentes Large Language Models e agentes de IA para interpretar informações, cruzar dados e executar ações de inteligência em tempo real, tornando o processo de detecção de fraudes mais ágil, preciso e escalável.

