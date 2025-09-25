Imex Medical, pioneira na fabricação de tomografia e ressonância, lança modelo de RM sem hélio

O mercado brasileiro de diagnóstico por imagem vive um momento de transformação. Antes dominado por multinacionais, o setor agora conta com empresas nacionais capazes de desenvolver soluções próprias, de alta tecnologia e adaptadas à realidade local. Nesse cenário, a Imex Medical se consolida como referência ao lançar a Sensitive HF, ressonância magnética sem uso de hélio produzida no Brasil. O novo modelo amplia o portfólio da companhia, que desde 2021, já havia se destacado como a primeira empresa nacional na fabricação de tomógrafos e ressonâncias magnéticas.

Tecnologia a serviço da eficiência

Apresentada em agosto, a Sensitive HF elimina a dependência do hélio líquido — recurso caro e cada vez mais escasso — e adota um sistema de criogenia sólido conectado diretamente ao cold head. A tecnologia reduz custos de instalação, ocupa menos espaço físico e consome menos energia. O equipamento também dispensa o tubo de resfriamento (quench) e oferece ramping up/down automático, o que simplifica a operação e traz maior acessibilidade para clínicas e hospitais de diferentes portes.

Estrutura sólida e expansão contínua

Fundada em Santa Catarina, a Imex nasceu com o propósito de quebrar a hegemonia das multinacionais e oferecer ao Brasil equipamentos de padrão internacional, mas ajustados às necessidades locais. Em poucos anos, construiu uma estrutura robusta: são 250 colaboradores, fábrica de 6 mil metros quadrados e certificação ISO 13485, que atesta boas práticas de manufatura e conformidade internacional.

Um dos diferenciais está no pós-venda. Com equipe técnica própria, cobertura nacional e peças de reposição para pronta entrega, a empresa garante agilidade no atendimento e reduz o tempo de inatividade dos equipamentos — fator crítico para hospitais e clínicas.

Portfólio em crescimento

O lançamento da Sensitive HF é apenas parte da estratégia de expansão da Imex. A companhia projeta a chegada de 40 novos produtos nos próximos anos, incluindo ultrassons voltados para diferentes especialidades médicas e veterinárias, ressonâncias magnéticas de 3T e tomógrafos de 128 e 256 cortes com tecnologia exclusiva Liquid Metal Bearing (LMB).

Ressonância magnética de 3T: recomendada tanto para identificação primária de doenças quanto para o acompanhamento da evolução do quadro clínico, o novo equipamento da Imex Medical terá recursos tecnológicos que permitem vasta aplicação para exames de rotina e avançados, se enquadrando no cálculo de viabilidade de hospitais e clínicas de pequeno, médio e grande porte.

Tomografia computadorizada de 256 cortes: concentra tecnologia ultra premium com cobertura de 80 mm por rotação de 360° em apenas 0,25 segundo, além de uma nova arquitetura de gerador e tubo de raios X.

Tomografia computadorizada de 128 cortes e com exclusiva tecnologia Liquid Metal Bearing (LMB): esse equipamento de tomografia possibilitará que clínicas e hospitais ofereçam à população um alto fluxo de trabalho com muita agilidade e precisão, pois esta nova tecnologia requer menos interrupções para aquecimento ou resfriamento do tubo na rotina de exames, reduzindo assim o tempo de preparação do equipamento para a aquisição de imagens.

Esses investimentos sustentam o posicionamento da empresa como uma marca nacional que alia inovação, confiabilidade e visão de futuro.

Fachada da Imex Medical (José Somensi/Divulgação)

Democratização da saúde

Mais do que lançar equipamentos, a Imex Medical tem como propósito democratizar o acesso à medicina de ponta. A meta é permitir que hospitais de pequeno, médio e grande porte disponibilizem diagnósticos rápidos e precisos, reduzindo desigualdades regionais e ampliando o acesso da população a exames de alta qualidade.

“Queremos que a Imex Medical seja reconhecida como uma empresa brasileira, com tecnologia comparável às multinacionais, mas com atendimento e custo adequados à realidade do país”, reforça Ariany Silva, diretora comercial da Imex Medical.

Com a chegada da Sensitive HF, a Imex comprova que a inovação em diagnóstico por imagem também pode nascer de uma empresa nacional, comprometida em desenvolver soluções modernas para o presente e para o futuro da saúde no Brasil.