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Brasil pode ganhar supercomputador de R$ 2 bilhões para treinar IA no país

Projeto busca colocar o país entre os dez maiores sistemas do mundo para treinamento de modelos de inteligência artificial

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 19 de junho de 2026 às 09h35.

A promessa de um governo digital mais ativo e personalizado ganhou uma peça de infraestrutura bilionária. O governo Lula deve anunciar até o fim deste mês a compra de um supercomputador para treinar modelos de inteligência artificial no Brasil, em projeto estimado em quase R$ 2 bilhões.

Previsto para entrar em operação em 2027, o equipamento é apresentado como uma forma de reduzir a dependência de estruturas estrangeiras e ampliar a capacidade do país em áreas como saúde, agricultura, clima, pesquisa científica e serviços públicos digitais.

Hoje, o treinamento de modelos de IA usados no país é feito no exterior. Para o governo, essa dependência limita a capacidade brasileira de desenvolver soluções próprias em uma área considerada estratégica por países que buscam maior autonomia tecnológica.

A compra se insere no debate internacional sobre soberania digital, conceito usado para tratar da capacidade de Estados controlarem infraestruturas, dados e tecnologias consideradas essenciais. O Brasil também passou a ser o único país da América Latina com uma parceria estratégica com a União Europeia nessa agenda.

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