Brasil pode ganhar supercomputador de R$ 2 bilhões para treinar IA no país

A promessa de um governo digital mais ativo e personalizado ganhou uma peça de infraestrutura bilionária. O governo Lula deve anunciar até o fim deste mês a compra de um supercomputador para treinar modelos de inteligência artificial no Brasil, em projeto estimado em quase R$ 2 bilhões.

Previsto para entrar em operação em 2027, o equipamento é apresentado como uma forma de reduzir a dependência de estruturas estrangeiras e ampliar a capacidade do país em áreas como saúde, agricultura, clima, pesquisa científica e serviços públicos digitais.

Hoje, o treinamento de modelos de IA usados no país é feito no exterior. Para o governo, essa dependência limita a capacidade brasileira de desenvolver soluções próprias em uma área considerada estratégica por países que buscam maior autonomia tecnológica.

A compra se insere no debate internacional sobre soberania digital, conceito usado para tratar da capacidade de Estados controlarem infraestruturas, dados e tecnologias consideradas essenciais. O Brasil também passou a ser o único país da América Latina com uma parceria estratégica com a União Europeia nessa agenda.