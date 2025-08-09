Inteligência Artificial

Até Bill Gates se surpreende com o avanço da inteligência artificial

"A questão é, será que ela chegou tão rápido que você não tem tempo para se ajustar a ela?", disse o fundador da Microsoft

Bill Gates (Annette Riedl/picture alliance/Getty Images)

Bill Gates (Annette Riedl/picture alliance/Getty Images)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16h21.

Tudo sobreInteligência artificial
Saiba mais

A inteligência artificial (IA) está avançando a uma velocidade impressionante, surpreendendo até mesmo quem entende do assunto.

Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos maiores nomes do setor de tecnologia, não esconde sua surpresa ao observar o ritmo com que a IA tem se desenvolvido, desafiando até mesmo as previsões mais otimistas de alguns anos atrás.

Em entrevista recente, Gates destacou que a IA já é capaz de assumir funções tradicionais de escritório, como telemarketing e vendas, tarefas que antes eram predominantemente humanas.

“Algumas vezes ao dia, eu faço algumas perguntas complexas, e, só por diversão, vejo como a IA faz um trabalho impressionante reunindo todos os materiais e resumindo o que eu preciso saber”, disse o bilionário.

O que deixa Gates e outros especialistas em tecnologia em alerta é o quanto essa evolução tem sido rápida, mas ao mesmo tempo imprevisível.

"A IA está avançando em uma velocidade que até mesmo me surpreende", disse o bilionário em entrevista a CNN americana. "A questão é, será que ela chegou tão rápido que você não tem tempo para se ajustar a ela?"

Os desafios

A ascensão da IA traz um dilema ainda mais profundo: e os trabalhadores da geração Z, que estão entrando agora no mercado de trabalho? Será que, ao tentarem dominar a IA, eles estão na linha de frente de um movimento que pode, na verdade, extinguir empregos, ao invés de criar novas oportunidades?

"A IA hoje pode substituir o trabalho humano, as tarefas de codificação mais complexas, mas ainda não é capaz de fazer isso. E as pessoas da área discordam: será dentro de um ou dois anos, ou estamos falando de mais dez anos?", questiona Gates.

Líderes do setor, como Dario Amodei, CEO da Anthropic, preveem que a IA pode substituir até 50% dos empregos de nível inicial em escritórios dentro dos próximos cinco anos.

"Muitos não acreditam nisso. Parece loucura, mas é a realidade que está se aproximando", disse Amodei em entrevista recente.

Para Gates, isso é uma preocupação legítima. Ele observa que os trabalhadores mais jovens estão se perguntando quando, de fato, serão afetados por essa revolução tecnológica.

"Eu entendo a preocupação deles, mas a verdade é que ninguém sabe quando isso vai acontecer", disse Gates.

Acompanhe tudo sobre:Bill GatesInteligência artificialfuturo-do-trabalho

Mais de Inteligência Artificial

Antes do lançamento do GPT-5, OpenAI anunciou bônus especial de milhões para alguns funcionários

ChatGPT validou crenças místicas, pseudocientíficas e apocalípticas de dezenas de usuários

O que é Basilisco de Roko? Hipótese uniu Musk a Grimes e ronda filosofia por trás da 'IA salvadora'

GPT-5: quanto custa usar a nova IA do ChatGPT? Veja preços

Mais na Exame

ESG

Às vésperas da COP30, Porto Futuro II é revitalizado para se tornar polo cultural da região Norte

Brasil

Governo quer ampliar número de setores isentos do tarifaço de Trump, diz Alckmin

Um conteúdo Esfera Brasil

Governadoras defendem sinergia com setor produtivo como resposta ao tarifaço

Casual

Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano; entenda