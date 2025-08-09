Até Bill Gates se surpreende com o avanço da inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) está avançando a uma velocidade impressionante, surpreendendo até mesmo quem entende do assunto.

Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos maiores nomes do setor de tecnologia, não esconde sua surpresa ao observar o ritmo com que a IA tem se desenvolvido, desafiando até mesmo as previsões mais otimistas de alguns anos atrás.

Em entrevista recente, Gates destacou que a IA já é capaz de assumir funções tradicionais de escritório, como telemarketing e vendas, tarefas que antes eram predominantemente humanas.

“Algumas vezes ao dia, eu faço algumas perguntas complexas, e, só por diversão, vejo como a IA faz um trabalho impressionante reunindo todos os materiais e resumindo o que eu preciso saber”, disse o bilionário.

O que deixa Gates e outros especialistas em tecnologia em alerta é o quanto essa evolução tem sido rápida, mas ao mesmo tempo imprevisível.

"A IA está avançando em uma velocidade que até mesmo me surpreende", disse o bilionário em entrevista a CNN americana. "A questão é, será que ela chegou tão rápido que você não tem tempo para se ajustar a ela?"

Os desafios

A ascensão da IA traz um dilema ainda mais profundo: e os trabalhadores da geração Z, que estão entrando agora no mercado de trabalho? Será que, ao tentarem dominar a IA, eles estão na linha de frente de um movimento que pode, na verdade, extinguir empregos, ao invés de criar novas oportunidades?

"A IA hoje pode substituir o trabalho humano, as tarefas de codificação mais complexas, mas ainda não é capaz de fazer isso. E as pessoas da área discordam: será dentro de um ou dois anos, ou estamos falando de mais dez anos?", questiona Gates.

Líderes do setor, como Dario Amodei, CEO da Anthropic, preveem que a IA pode substituir até 50% dos empregos de nível inicial em escritórios dentro dos próximos cinco anos.

"Muitos não acreditam nisso. Parece loucura, mas é a realidade que está se aproximando", disse Amodei em entrevista recente.

Para Gates, isso é uma preocupação legítima. Ele observa que os trabalhadores mais jovens estão se perguntando quando, de fato, serão afetados por essa revolução tecnológica.

"Eu entendo a preocupação deles, mas a verdade é que ninguém sabe quando isso vai acontecer", disse Gates.