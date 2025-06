Baidu muda de lado e começa a transformar seu modelo de IA generativa Ernie em código aberto

Os Estados Unidos e a China dominam a corrida tecnológica e de inteligência artificial, mas, além dessa disputa entre nações, outra batalha vem sendo travada por empresas: a disputa entre modelos abertos e fechados.

Tradicionalmente favorável a um modelo de negócios proprietário, o gigante chinês Baidu deu um passo significativo em direção ao modelo aberto nesta segunda-feira, 30, ao tornar seu modelo de IA generativa Ernie em código aberto. Essa mudança pode ter um grande impacto na corrida global pela tecnologia.

Entre as motivações, está a crescente competitividade de modelos abertos, como o também chinês DeepSeek. Mesmo que a transição seja gradual, o anúncio já coloca pressão sobre concorrentes como OpenAI e Anthropic, que oferecem APIs fechadas com preços elevados. Recentemente, Sam Altman, CEO da OpenAI, indicou que a empresa está reavaliando sua abordagem ao código aberto, com planos de lançar um modelo desse tipo ainda em 2025.

Segundo Robin Li, CEO da Baidu, a abertura do código visa ajudar desenvolvedores ao redor do mundo a criar aplicações sem se preocupar com custos elevados ou limitações de capacidade. De acordo com a empresa, seu modelo Ernie X1, lançado em março, oferece desempenho comparável ao R1 do DeepSeek, mas com metade do preço.

Quais os impactos da abertura do código do Ernie?

Especialistas afirmam que a abertura do código do Ernie pode transformar a indústria de IA. Sean Ren, professor na Universidade do Sul da Califórnia, observa que, embora os consumidores nem sempre se importem com o código aberto, eles se preocupam com custos mais baixos, desempenho aprimorado e suporte para idiomas ou regiões específicas – vantagens frequentemente oferecidas por modelos abertos.

No entanto, a reação do mercado pode ser mista. Cliff Jurkiewicz, vice-presidente de estratégia global da Phenom, empresa de IA aplicada ao setor de recursos humanos, alerta que, devido à desconfiança em produtos chineses em alguns mercados, a adoção do Ernie pode ser dificultada.