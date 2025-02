Apple fechará parceria com Alibaba para uso de IA nos iPhones

A Apple vai utilizar a inteligência artificial do grupo chinês Alibaba em seus iPhones, disse o presidente do Alibaba, Joe Tsai, na quinta-feira, 13, em entrevista durante a conferência World Government Summit em Dubai, Emirados Árabes.

“Apple tem sido muito seletiva, eles conversaram com um número de companhias na China e no fim eles escolheram fazer negócio com a gente. Eles querem usar nossa IA para alimentar o telefone deles”, disse, segundo a Bloomberg.

O Alibaba tem apostado em IA e aumentado os esforços em torno da tecnologia. Neste mês, a companhia lançou uma nova versão do seu modelo de IA Qwen 2.5, que teria desempenho superior a modelos de rivais estadunidenses, como a OpenAI, e chinesas, como a DeepSeek.

Os esforços incluem a contratação de equipes especializadas em engenharia de algoritmos de IA de alto nível e a chegada do cientista de IA Steven Hoi ao cargo de vice-presidente do grupo com o intuito de aprimorar a integração entre modelos de IA e suas aplicações.