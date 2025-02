IA impulsiona mercado de trabalho na China com alta demanda e salários atrativos

O mercado de trabalho para profissionais de inteligência artificial (IA) está em ascensão, impulsionado pela crescente demanda de empresas de diversos setores.

Além das companhias especializadas em IA, grandes corporações como Huawei, ByteDance, Unitree Robotics e a plataforma de vídeos Bilibili têm ampliado suas contratações para especialistas na área, oferecendo salários competitivos.

Alta demanda e crescimento nas contratações

De acordo com analistas do setor, essa demanda reflete o avanço acelerado da inteligência artificial e a crescente adoção da tecnologia em diferentes indústrias. O movimento, descrito como “IA + milhares de indústrias”, tem gerado novas oportunidades de emprego e impulsionado setores tradicionais a incorporarem a tecnologia em suas operações.

Dados recentes de plataformas de recrutamento indicam que as vagas para profissionais de IA estão aumentando tanto em volume quanto em remuneração. Segundo a Zhaopin, na primeira semana do ciclo de contratações de primavera de 2025, o número de candidatos para cargos na área cresceu 33,4% em relação ao ano anterior, liderando o mercado. O número de engenheiros especializados na tecnologia registrou um salto de 69,6%, a maior taxa de crescimento entre todas as profissões.

Além disso, um estudo do Instituto de Big Data revelou que 30,97% das posições técnicas na área oferecem salários anuais superiores a 500.000 renminbis (cerca de US$ 68,5 mil).

Impacto da IA no mercado de trabalho

Especialistas apontam que o avanço da IA tem impacto em três níveis do mercado de trabalho:

No nível básico, a tecnologia impulsiona a criação de empregos voltados à pesquisa e infraestrutura.

No nível intermediário, os modelos especializados estão modernizando setores específicos.

No nível individual, a IA tem incentivado o empreendedorismo e o trabalho flexível, promovendo novas formas de ocupação.

O crescimento acelerado da IA já impulsiona aplicações práticas em diversos setores, fomentando um ecossistema de inovação e a demanda por talentos especializados.

Novas profissões impulsionadas pela IA

Um exemplo de inovação no setor é a Uniclone, da empresa Lingdong Tian Di, que utiliza IA para criar conteúdos digitais. A companhia desenvolveu um mecanismo baseado em grandes modelos de IA generativa (AIGC) para promover experiências interativas no setor de turismo.

A tecnologia foi aplicada na cidade de Ordos, onde visitantes podem gerar vídeos personalizados ao tirar uma foto em frente a uma tela interativa. “Nosso motor de histórias AIGC combina elementos culturais e turísticos de Ordos, além de setores como a indústria fotovoltaica. Ao incorporar a fisionomia dos visitantes nos modelos, criamos uma experiência de interação única”, explicou Liu Zheng, responsável pela Uniclone. A solução já foi implementada em museus e atrações turísticas em cidades como Pequim, Xangai e Jiangxi.

A crescente adoção da inteligência artificial está impulsionando a demanda por profissionais especializados e gerando novas oportunidades de trabalho em diferentes setores. No turismo, por exemplo, a Uniclone planeja expandir sua matriz de produtos “IA+IP”, focando na digitalização e modernização de locais turísticos.

“Este ano, continuaremos a desenvolver soluções inteligentes para o setor de turismo, atendendo às novas demandas do mercado. Precisamos, especialmente, de engenheiros de aplicação AIGC, com capacidade de transformar tecnologia de IA em produtos comercializáveis”, afirmou Liu Zheng, executivo da empresa.

Além disso, ele destacou a necessidade de profissionais com formação híbrida, como engenheiros de estética de IA, capazes de realizar curadoria visual e validação de conteúdos gerados por inteligência artificial.

A transformação impulsionada pela IA não se restringe ao turismo. Setores como produção audiovisual, educação artística e mídia cultural também registram um aumento na demanda por especialistas na área.

Segundo um profissional da indústria de micro-séries, as funções mais procuradas atualmente incluem diretores de IA e revisores de roteiros criados por algoritmos. Com a ascensão dos vídeos curtos, cresce a necessidade de talentos capazes de supervisionar, editar e aprimorar conteúdos gerados automaticamente.

A fundadora e CEO da Wanma Youcai, Zhou Yuan, reforça que empresas de diversos setores estão em busca de profissionais que possam integrar grandes modelos de IA em suas operações. “As novas demandas se concentram em empregos nativos de IA e na aplicação da tecnologia em diferentes cenários, como engenheiros de algoritmos e gerentes de produtos de modelos avançados”, explicou.

Além disso, a IA está impactando funções tradicionais, levando à criação de cargos híbridos, como consultores de recrutamento especializados em IA e analistas de salários para o setor. Novas carreiras também começam a surgir, incluindo engenheiros de ética de IA, que atuarão na regulamentação e supervisão do uso responsável da tecnologia.