As maiores startups de inteligência artificial e como elas estão transformando o mercado (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 7 de julho de 2026 às 17h04.
A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito aos laboratórios de pesquisa e passou a ocupar espaço nas empresas, universidades e no cotidiano das pessoas. Nos últimos anos, uma nova geração de startups especializadas em IA ganhou protagonismo ao desenvolver modelos capazes de criar textos, imagens, vídeos, códigos e automatizar tarefas complexas.
Esse movimento é acompanhado por investimentos bilionários. Segundo a consultoria CB Insights e a plataforma PitchBook, as startups de inteligência artificial concentraram uma das maiores fatias dos aportes globais em tecnologia entre 2024 e 2026, impulsionadas pelo avanço da IA generativa.
Uma startup de inteligência artificial desenvolve produtos cujo principal diferencial é o uso de algoritmos capazes de aprender padrões a partir de grandes volumes de dados.
Essas empresas costumam atuar em áreas como geração de conteúdo, atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, saúde, finanças, educação e segurança digital.
Criadora do ChatGPT, tornou a IA generativa conhecida pelo grande público. A empresa também desenvolve modelos para criação de imagens, programação e agentes inteligentes utilizados por milhões de pessoas.
Fundada por ex-pesquisadores da OpenAI, desenvolve a família de modelos Claude, com foco em segurança, confiabilidade e uso corporativo.
Criada por Elon Musk, busca desenvolver modelos de IA voltados para pesquisa científica e aplicações em larga escala, incluindo integração com a rede social X.
Startup francesa que ganhou destaque por desenvolver modelos de linguagem de código aberto, permitindo que empresas adaptem a tecnologia às suas necessidades.
Especializada em buscas com inteligência artificial, oferece respostas acompanhadas das fontes utilizadas, aproximando IA e mecanismos de pesquisa.
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Focada no mercado corporativo, fornece modelos de linguagem para empresas que desejam criar assistentes virtuais e automatizar processos internos.
Embora menos conhecida pelo consumidor, tornou-se uma das empresas mais importantes da cadeia de IA ao fornecer dados organizados para o treinamento de modelos inteligentes.
Especializada em geração e edição de vídeos com inteligência artificial, tornou-se referência entre produtores de conteúdo e profissionais da indústria criativa.
O avanço da capacidade computacional, a disponibilidade de grandes bases de dados e a popularização dos modelos de linguagem aceleraram o crescimento dessas startups.
Outro fator importante é o aumento da demanda das empresas por soluções capazes de automatizar tarefas, reduzir custos e aumentar a produtividade. Relatórios da McKinsey, da Deloitte e da PwC indicam que a adoção da inteligência artificial deve continuar crescendo nos próximos anos em praticamente todos os setores da economia.
As startups de inteligência artificial não competem apenas entre si. Muitas fornecem tecnologia para grandes empresas, governos e desenvolvedores, ampliando o alcance da IA em diferentes mercados.
Para profissionais, acompanhar esse cenário significa compreender quais ferramentas estão ganhando espaço e quais competências passam a ser valorizadas, especialmente relacionadas ao uso estratégico da inteligência artificial.
A corrida pela inteligência artificial deve continuar marcada pelo surgimento de novos modelos, agentes autônomos e aplicações cada vez mais especializadas. Ao mesmo tempo, temas como regulação, segurança, transparência e uso responsável da tecnologia tendem a ganhar relevância à medida que essas soluções se tornam parte da rotina de empresas e consumidores.
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