Xangai reúne mais de 1.100 empresas na Conferência Mundial de IA 2026

A cidade de Xangai realizará entre 17 e 20 de julho a Conferência Mundial de Inteligência Artificial 2026 (WAIC 2026), que reunirá mais de 1.100 empresas, 1.400 especialistas e representantes de organizações internacionais para discutir avanços tecnológicos e governança da inteligência artificial. A feira ocupará, pela primeira vez, mais de 100 mil metros quadrados e terá mais de 300 lançamentos mundiais de produtos e soluções de IA.

O governo municipal apresentou os detalhes do evento nesta semana durante uma coletiva de imprensa. Além da conferência, Xangai sediará a Reunião de Alto Nível sobre Governança Global da Inteligência Artificial. A programação ocorrerá em quatro centros de exposições distribuídos pelas regiões de Expo, Zhangjiang e West Bund.

A edição de 2026 promoverá mais de 140 fóruns, com participação de ministérios chineses, laboratórios nacionais, organizações internacionais e pesquisadores de diversos países. Pela primeira vez, a programação incluirá a conferência acadêmica WAIC Academic, que recebeu 284 artigos científicos para apresentação.

Na área de exposições, empresas exibirão mais de 3.000 produtos e soluções tecnológicas, com destaque para inteligência artificial generativa, computação para IA e robôs inteligentes. Os setores de computação inteligente e inteligência incorporada reunirão, cada um, mais de 200 empresas.

A organização também ampliará as iniciativas voltadas à formação de profissionais. Além dos prêmios tradicionais da conferência, a WAIC lançará novas competições para pesquisadores, empreendedores e investidores e criará um espaço dedicado ao programa OPC, com a participação de 180 empresas para aproximar startups e talentos do mercado.

Durante o evento, a conferência apresentará cinco plataformas voltadas ao ecossistema de inteligência artificial, incluindo iniciativas para investimentos, empreendedorismo, compartilhamento de conhecimento e internacionalização. Segundo os organizadores, essas ações já resultaram em RMB 16,2 bilhões em acordos de cooperação e impulsionaram 57 projetos de aplicação da tecnologia.

Indústria de IA cresce quase 40% em Xangai

O vice-prefeito de Xangai, Chen Jie, afirmou que a indústria de inteligência artificial da cidade faturou mais de RMB 637 bilhões em 2025. O resultado representa um crescimento de 39,5% em relação ao ano anterior.

Atualmente, Xangai abriga 394 empresas de inteligência artificial de grande porte e cerca de 300 mil profissionais do setor, o equivalente a aproximadamente um terço dos especialistas em IA da China. A cidade também possui 169 grandes modelos de inteligência artificial aprovados pelos órgãos reguladores chineses e concentra polos industriais, centros de pesquisa e instituições dedicadas ao desenvolvimento da tecnologia.

Segundo o governo municipal, a estratégia busca consolidar Xangai como um dos principais polos globais de inovação em inteligência artificial e ampliar a cooperação internacional na área.