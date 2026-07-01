Apptronik inaugura parque de robôs para acelerar treinamento com inteligência artificial

A empresa americana Apptronik anunciou a inauguração do Robot Park, um centro de treinamento voltado ao desenvolvimento de robôs humanoides com inteligência artificial. Localizada em Austin, no Texas, a estrutura tem cerca de 90 mil pés quadrados e foi criada para gerar grandes volumes de dados em situações reais de trabalho, acelerando a evolução dos sistemas que controlam esses robôs. A informação foi divulgada pelo The AI Insider.

O que é a Apptronik e o que faz

Fundada em 2016 a partir de pesquisas da Universidade do Texas, a Apptronik desenvolve robôs humanoides para aplicações industriais e comerciais. Seu principal projeto é o Apollo, um robô criado para executar tarefas repetitivas em ambientes como fábricas, centros de distribuição e operações logísticas.

A empresa mantém parcerias com organizações como Google DeepMind, Mercedes-Benz e GXO para testar essas tecnologias em ambientes reais e aprimorar seus modelos de inteligência artificial.

Como funciona o novo Robot Park

O Robot Park funciona como um ambiente de treinamento permanente. No local, robôs Apollo 2 realizam atividades semelhantes às encontradas em operações industriais, como movimentação de caixas, separação de produtos e transporte de materiais.

Durante essas tarefas, parte das operações é executada de forma autônoma, enquanto outras são controladas remotamente por operadores humanos. Cada interação gera dados utilizados para aperfeiçoar tanto o software quanto o hardware dos robôs. Segundo a empresa, o Apollo 2 está disponível em versões com pernas e com base sobre rodas, permitindo testes em diferentes cenários industriais.

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Por que os dados são importantes para a inteligência artificial dos robôs

Assim como modelos de IA generativa dependem de grandes volumes de textos e imagens para aprender, robôs humanoides precisam acumular experiências do mundo físico.

O Robot Park foi criado justamente para ampliar essa base de dados. A empresa utiliza teleoperação, simulações e execução autônoma para registrar movimentos, corrigir falhas e melhorar continuamente os modelos de IA que orientam o comportamento dos robôs. Essas informações também apoiam a parceria entre a Apptronik e o Google DeepMind no desenvolvimento de sistemas de robótica baseados em IA.

O que a iniciativa representa para o mercado

A abertura do Robot Park demonstra uma mudança na estratégia das empresas de robótica, que passam a investir não apenas na construção de novos equipamentos, mas também na criação de infraestrutura para produzir dados em larga escala.

Segundo a Apptronik, a plataforma Apollo 2 servirá como base para o desenvolvimento do Apollo 3, futura versão comercial do robô. A expectativa é acelerar a adoção de humanoides em setores como logística, manufatura e varejo, onde tarefas repetitivas podem ser automatizadas com maior eficiência.

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