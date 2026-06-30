Anthropic acusa Alibaba de usar contas falsas para extrair dados da Claude AI

A disputa entre empresas de inteligência artificial ganhou um novo capítulo após a Anthropic acusar a Alibaba de realizar uma operação fraudulenta para copiar capacidades do modelo Claude.Segundo a empresa norte-americana, operadores ligados ao laboratório Qwen, da gigante chinesa, teriam criado aproximadamente 25 mil contas falsas para interagir milhões de vezes com o sistema e utilizar essas respostas no treinamento de outros modelos.

A acusação, encaminhada em carta a senadores dos Estados Unidos, representa a denúncia mais grave de apropriação indevida de tecnologia já registrada pela Anthropic desde sua fundação, em 2021. A Alibaba ainda não apresentou uma resposta pública às acusações.

O que a Anthropic alega

De acordo com a Anthropic, a ação ocorreu entre abril e junho de 2026 e gerou cerca de 28,8 milhões de interações com a Claude — uma escala que, segundo a empresa, só foi possível por meio de automação sofisticada e coordenação deliberada entre as contas envolvidas.

O objetivo declarado seria extrair capacidades avançadas do modelo, como programação, raciocínio complexo e execução de tarefas de longo prazo: justamente os diferenciais que a Anthropic vem desenvolvendo em suas versões mais recentes e que representam o núcleo de seu valor comercial.

A empresa afirma ainda ter identificado padrões de comportamento nas contas que indicam operação orquestrada, e não uso orgânico — incluindo sequências de consultas altamente técnicas e sistemáticas que não corresponderiam ao perfil de usuários comuns. A carta aos senadores sugere que a Anthropic busca não apenas uma resposta da Alibaba, mas também pressionar por regulamentação federal que coíba esse tipo de prática.

O que é a destilação de modelos

A técnica conhecida como destilação consiste em utilizar as respostas de um modelo mais avançado para treinar outro menor ou mais simples, transferindo conhecimento de forma indireta. Esse processo é comum e legítimo na indústria quando realizado com autorização, a própria OpenAI, por exemplo, disponibiliza programas para que desenvolvedores treinem modelos menores com base em seus sistemas.

A controvérsia surge quando a coleta ocorre sem permissão ou por meio da violação de regras de acesso. No caso em questão, a criação massiva de contas falsas teria sido utilizada para contornar os limites de uso impostos pela Anthropic — tanto quantitativos, relacionados ao volume de requisições permitidas por conta, quanto qualitativos, referentes a restrições sobre o tipo de consulta aceita. Isso transforma a prática, segundo a empresa, de uma técnica legítima em uma forma de espionagem industrial.

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Impactos para o mercado

O caso amplia o debate sobre a proteção de modelos de inteligência artificial e da propriedade intelectual em um setor onde os ativos mais valiosos — os pesos dos modelos, os dados de treinamento e as capacidades emergentes dos sistemas — raramente têm proteção jurídica consolidada.

À medida que empresas investem bilhões no desenvolvimento de sistemas mais avançados, cresce também a preocupação com mecanismos capazes de impedir a reprodução não autorizada dessas tecnologias.

O episódio também evidencia uma fragilidade estrutural do modelo de negócios das empresas de IA: ao oferecer acesso via API ou interface pública, elas ficam intrinsecamente expostas ao risco de extração em larga escala. Medidas como limites de uso, autenticação reforçada e monitoramento de padrões de consumo são barreiras que podem ser contornadas com recursos suficientes, algo que um grupo como a Alibaba certamente possui.

Além da disputa comercial, o episódio reforça as tensões tecnológicas entre Estados Unidos e China, especialmente em torno do desenvolvimento de modelos de IA de última geração. O laboratório Qwen, acusado na denúncia, é justamente um dos projetos que tem avançado mais rapidamente no ranking global de modelos de linguagem, o que torna as acusações ainda mais politicamente sensíveis.

O que se deve acompanhar

Embora as acusações ainda dependam de desdobramentos, inclusive de eventual resposta da Alibaba e de uma possível investigação federal, o episódio mostra que a segurança dos modelos de inteligência artificial se tornou um dos principais desafios estratégicos do setor.

Questões como controle de acesso, proteção de dados de treinamento e fiscalização do uso de sistemas de IA tendem a ganhar ainda mais relevância à medida que a tecnologia se expande para empresas e consumidores. Nos próximos meses, o caso pode se tornar um marco regulatório para o setor ou um alerta ignorado.

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