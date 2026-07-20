Prefeituras brasileiras usam IA para acabar com fila e papelada

Resolver um processo administrativo em poucos minutos, emitir documentos sem enfrentar filas ou identificar problemas antes mesmo de eles acontecerem. Esses resultados já fazem parte da rotina de algumas prefeituras brasileiras que passaram a incorporar inteligência artificial em diferentes áreas da administração pública.

Embora a tecnologia ainda esteja longe de ser uma realidade nacional, apenas uma em cada dez prefeituras utiliza soluções de IA, segundo a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, municípios pioneiros mostram que a adoção da ferramenta pode trazer ganhos expressivos de produtividade e redução de custos.

Especialistas estimam que processos automatizados podem diminuir despesas operacionais em até 30% e elevar a produtividade em cerca de 40%.

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Atendimento mais rápido ao cidadão

Uma das aplicações mais difundidas da inteligência artificial nas prefeituras está no atendimento digital.

Assistentes virtuais integrados ao WhatsApp e a portais de serviços conseguem responder dúvidas, emitir guias de pagamento, abrir protocolos e acompanhar solicitações sem a necessidade de atendimento presencial.

Além de reduzir filas, esses sistemas permanecem disponíveis durante todo o dia, ampliando o acesso aos serviços públicos e permitindo que os servidores concentrem esforços em demandas mais complexas.

Em muitas cidades, a mesma tecnologia também passou a organizar documentos administrativos, interpretar normas e localizar informações em poucos segundos, diminuindo o tempo gasto com tarefas burocráticas.

IA para antecipar problemas

Outra frente que vem ganhando espaço é o uso de modelos preditivos, capazes de analisar grandes volumes de dados para identificar situações que merecem atenção antes que se tornem um problema.

Esses sistemas podem, por exemplo, apontar riscos de evasão escolar ao cruzar frequência, histórico acadêmico e comportamento dos estudantes. Também auxiliam na análise de processos tributários e em estimativas relacionadas à arrecadação municipal.

A proposta é substituir decisões baseadas apenas na reação por uma gestão orientada por dados, permitindo que as administrações atuem de forma preventiva.

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Florianópolis e Cascavel entre os destaques

Entre os municípios que já utilizam inteligência artificial em seus processos está Florianópolis (SC). A capital catarinense incorporou a tecnologia ao fluxo de licenciamento urbano para verificar documentos, interpretar exigências legais e reduzir inconsistências antes da análise realizada pelos servidores.

Segundo dados divulgados pela plataforma Aprova, utilizada pela prefeitura, a digitalização dos processos já proporcionou economia superior a R$ 3,5 milhões e liberou milhares de horas de trabalho interno.

Outro exemplo é Cascavel (PR), onde agentes de IA passaram a resumir automaticamente processos administrativos extensos. A iniciativa reduziu significativamente o tempo necessário para compreender o histórico de cada solicitação e contribuiu para acelerar a emissão de licenças e alvarás.

O desafio não está apenas na tecnologia

Apesar dos avanços, especialistas afirmam que implantar inteligência artificial depende menos da compra de novas ferramentas e mais da organização das informações existentes.

Bases de dados incompletas, documentos dispersos entre diferentes secretarias e infraestrutura limitada ainda representam os principais obstáculos para a expansão desses projetos.

Por isso, muitas administrações começam a transformação digital estruturando cadastros, digitalizando processos e integrando sistemas antes mesmo de investir em soluções mais avançadas.

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O que outras cidades podem aprender

Os exemplos de Florianópolis, Cascavel e outros municípios mostram que a inteligência artificial não precisa estar restrita às grandes capitais ou exigir investimentos milionários.

Ao automatizar tarefas repetitivas, organizar documentos e oferecer atendimento digital, a tecnologia permite que equipes reduzidas atendam mais cidadãos sem ampliar a estrutura da máquina pública.

Para especialistas, a principal lição é que a IA produz melhores resultados quando é utilizada para resolver problemas concretos da gestão, tornando serviços públicos mais rápidos, transparentes e eficientes.