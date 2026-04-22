Apple troca de comando — mas o que fará sobre inteligência artificial ainda é uma questão

Há algo de contraintuitivo em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo trocar de liderança no auge da corrida por inteligência artificial… sem mencionar inteligência artificial.

A saída de Tim Cook e a ascensão de John Ternus ao cargo de CEO da Apple, prevista para setembro, não são apenas uma mudança administrativa. O anúncio chama atenção pelo que deixa de fora. Em um momento em que gigantes como Microsoft e Google reorganizam seus produtos em torno de sistemas baseados em IA, a Apple escolheu destacar trajetória em hardware, eficiência energética e durabilidade, não algoritmos.

Essa escolha ganha peso porque não surge no vazio. Desde o lançamento da Siri em 2011, a Apple esteve entre as pioneiras em assistentes digitais. Mas o campo mudou. Modelos de linguagem de grande escala, conhecidos como LLMs (large language models), transformaram assistentes em sistemas capazes de raciocinar, escrever e executar tarefas complexas. Empresas como OpenAI e Anthropic passaram a ditar o ritmo dessa evolução.

Tecnicamente, a diferença é profunda. A Siri foi construída com base em sistemas mais tradicionais de processamento de linguagem natural, focados em comandos específicos. Já os LLMs funcionam como redes neurais treinadas com volumes massivos de texto, capazes de prever e gerar linguagem de forma flexível. É a diferença entre um menu fixo e uma conversa aberta. Nos últimos anos, isso redefiniu o que usuários esperam de interfaces digitais.

Dentro desse cenário, a Apple tentou reagir com iniciativas como o pacote Apple Intelligence, que prometia integrar IA ao sistema operacional. Mas episódios como resumos de notificações imprecisos expuseram limitações práticas. Ao mesmo tempo, concorrentes passaram a incorporar agentes digitais, sistemas que não apenas respondem, mas executam tarefas, diretamente em seus ecossistemas.

A escolha de Ternus, no entanto, sugere outra leitura possível. Historicamente, a Apple construiu vantagem ao controlar profundamente a integração entre hardware e software. Do iPhone aos chips próprios da linha Apple Silicon, a empresa aposta em eficiência, privacidade e desempenho local. Em teoria, isso pode favorecer uma abordagem distinta de IA, com mais processamento no dispositivo e menos dependência de nuvem, algo relevante em debates sobre segurança de dados.

Ainda assim, há um risco evidente. A corrida atual em IA é intensiva em dados, infraestrutura e modelos de escala global. Ao depender parcialmente de tecnologias de terceiros, a Apple pode ficar em posição reativa. E ao priorizar hardware em sua liderança, pode sinalizar que vê a IA mais como complemento do que como eixo central, uma aposta que nem todos no mercado compartilham.

No fim, a transição de liderança expõe uma tensão maior dentro da própria evolução da tecnologia: ainda é cedo para definir se a próxima fase da computação será definida por chips e dispositivos ou por modelos e dados. A Apple parece apostar que o controle do objeto físico ainda importa. O restante da indústria aposta que a inteligência, invisível e distribuída, será o novo centro. Quem tende a estar certo?