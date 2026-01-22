Três smartphones bons e baratos da Motorola por menos de R$ 900 em 2026

A linha Moto G, uma das mais populares da marca, é conhecida justamente pelo foco no custo-benefício (Buscapé / Reprodução)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09h53.
Para quem busca um smartphone acessível com recursos interessantes, alguns modelos da Motorola se destacam pelo bom equilíbrio entre desempenho, tela, bateria e durabilidade. A linha Moto G, uma das mais populares da marca, é conhecida justamente pelo foco no custo-benefício.
Três opções de destaque atualmente são os modelos Moto G05, Moto G15 e Moto G35. Em janeiro de 2026, os preços na loja oficial da Motorola no Mercado Livre variavam entre R$ 550 e R$ 900, dependendo da configuração de armazenamento.
Moto G05
Modelo de entrada, o Moto G05 é voltado para quem precisa de um aparelho funcional para tarefas básicas. Ele vem com Android 15, câmera principal de 50 MP com recursos de inteligência artificial e modo “Night Vision”, além de suporte ao RAM Boost, que expande virtualmente a memória para maior fluidez no uso diário.
Outro destaque é a bateria de 5.200 mAh, que pode entregar até 40 horas longe da tomada. O acabamento em couro vegano dá um toque de sofisticação a um aparelho que sai a partir de R$ 567 na versão com 128 GB.
Moto G15
Com uma proposta intermediária, o G15 também oferece tela Full HD+ de 6,7”, câmera de 50 MP com IA e modo “Night Vision”, além de som Dolby Atmos e NFC (recurso para pagamento por aproximação). Essas especificações fazem dele uma boa opção para uso multitarefa, com bom desempenho para apps, vídeos e jogos.
Ideal para quem busca mais fluidez sem extrapolar o orçamento, o Moto G15 de 128 GB é encontrado a partir de R$ 687.
Moto G35
O G35 de 256 GB entrega um conjunto mais completo e voltado para quem busca maior capacidade de armazenamento e desempenho a longo prazo. O modelo aposta em fluidez para quem trabalha com muitos arquivos, fotos e vídeos.
A bateria de 5.000 mAh garante autonomia consistente, enquanto os recursos de IA otimizam o uso da câmera e do sistema. É possível encontrar a versão com 256 GB por R$ 854 na loja oficial.