Três smartphones bons e baratos da Motorola por menos de R$ 900 em 2026

Para quem busca um smartphone acessível com recursos interessantes, alguns modelos da Motorola se destacam pelo bom equilíbrio entre desempenho, tela, bateria e durabilidade. A linha Moto G, uma das mais populares da marca, é conhecida justamente pelo foco no custo-benefício.

Três opções de destaque atualmente são os modelos Moto G05, Moto G15 e Moto G35. Em janeiro de 2026, os preços na loja oficial da Motorola no Mercado Livre variavam entre R$ 550 e R$ 900, dependendo da configuração de armazenamento.

Comparativo entre os modelos

Moto G05

Modelo de entrada, o Moto G05 é voltado para quem precisa de um aparelho funcional para tarefas básicas. Ele vem com Android 15, câmera principal de 50 MP com recursos de inteligência artificial e modo “Night Vision”, além de suporte ao RAM Boost, que expande virtualmente a memória para maior fluidez no uso diário.

Outro destaque é a bateria de 5.200 mAh, que pode entregar até 40 horas longe da tomada. O acabamento em couro vegano dá um toque de sofisticação a um aparelho que sai a partir de R$ 567 na versão com 128 GB.

Moto G15

Com uma proposta intermediária, o G15 também oferece tela Full HD+ de 6,7”, câmera de 50 MP com IA e modo “Night Vision”, além de som Dolby Atmos e NFC (recurso para pagamento por aproximação). Essas especificações fazem dele uma boa opção para uso multitarefa, com bom desempenho para apps, vídeos e jogos.

Ideal para quem busca mais fluidez sem extrapolar o orçamento, o Moto G15 de 128 GB é encontrado a partir de R$ 687.

Moto G35

O G35 de 256 GB entrega um conjunto mais completo e voltado para quem busca maior capacidade de armazenamento e desempenho a longo prazo. O modelo aposta em fluidez para quem trabalha com muitos arquivos, fotos e vídeos.

A bateria de 5.000 mAh garante autonomia consistente, enquanto os recursos de IA otimizam o uso da câmera e do sistema. É possível encontrar a versão com 256 GB por R$ 854 na loja oficial.

Qual escolher?