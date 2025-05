Apple planeja óculos inteligentes para ampliar portfólio de IA

A Apple deve lançar óculos com inteligência artificial no fim do próximo ano. O lançamento é parte da estratégia da empresa para diversificar sua linha de produtos e aumentar a demanda por dispositivos com IA.

Eles terão câmeras, microfones, alto-falantes e a assistente de voz Siri e serão capazes de atender chamadas telefônicas, tocar música, traduzir em tempo real e fornecer direções detalhadas, segundo a Bloomberg.

Esse movimento ocorre após a recepção morna ao headset Vision Pro, criticado pelo alto preço e falta de recursos de IA. Os óculos da Apple vão competir com o modelo Ray-Ban, da Meta, que já conquistou popularidade entre usuários.

Grandes quantidades de protótipos serão produzidas já neste ano, utilizando fornecedores de fora dos Estados Unidos. Para o futuro, de acordo com a Bloomberg, a empresa presente lançar óculos com realidade aumentada.

Apple Watch com câmera é cancelado

A Apple planejava integrar uma câmera a seu smartwatch, o Apple Watch, mas este plano, previsto para 2027, foi cancelado.

Por outro lado, a integração de uma aos AirPods segue nos planos da empresa.