Apoiada pela Alibaba, chinesa X Square levanta US$ 100 milhões e aposta em robôs humanoides com IA

A corrida por robôs domésticos ganhou novo capítulo nesta segunda-feira, 8, quando a chinesa X Square Robot, sediada em Shenzhen, anunciou ter levantado cerca de US$ 100 milhões em uma rodada liderada pela unidade de nuvem da Alibaba.

Esse foi o oitavo aporte desde a fundação da startup, em dezembro de 2023. Com ele, o total captado alcança 2 bilhões de yuans (cerca de US$ 280 milhões), segundo a diretora de operações, Yang Qian, em entrevista à CNBC.

O investimento também contou com participação de HongShan (ex-Sequoia Capital China), Meituan, Legend Star, Legend Capital e INCE Capital. A startup não revelou sua avaliação de mercado.

Yang destacou que a integração entre robôs humanoides e inteligência artificial generativa é o que permitirá que essas máquinas realizem tarefas complexas de forma autônoma, superando décadas de limitações. O interesse dos investidores reflete essa expectativa: desde 2024, o setor já recebeu US$ 5 bilhões em capital de risco, segundo a PitchBook, além de iniciativas de big techs como Amazon, Google e a montadora Tesla, de Elon Musk.

IA de código aberto para robótica

No mesmo dia, a X Square apresentou o Wall-OSS, descrito por ela como o primeiro modelo de IA de código aberto dedicado à robótica. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de aplicações que integrem a tecnologia diretamente no hardware, como em robôs e veículos autônomos.

A companhia prevê que “mordomos robóticos” possam se tornar realidade em até cinco anos, embora analistas considerem o prazo otimista. A própria Yang reconhece que a IA para robôs ainda está bem atrás dos avanços em chatbots ou geradores de código, prevendo que capacidades comparáveis ao GPT-3.5, lançado pela OpenAI em novembro de 2022, não devem surgir nos próximos 12 meses.

Além do novo aporte e da IA para robótica, a empresa também lançou o humanoide Quanta X2, capaz de acoplar esfregões para limpeza em 360 graus e equipado com mãos que detectam variações sutis de pressão, em busca de maior proximidade com funções humanas.

Segundo a consultoria Humanoid Guide, o modelo custa em torno de US$ 80 mil, bem acima da rival chinesa Unitree, que vende versões por US$ 16 mil. Ainda sem produto de massa, o que só deve acontecer quando o preço cair para cerca de US$ 10 mil, a X Square já vende robôs para escolas, hotéis e casas de repouso e espera ampliar a receita em 2026.

Yang também disse que a empresa prepara uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) para o próximo ano, sem definir local de listagem.