Carros em segundo plano? Musk aposta em robô Optimus para o futuro da Tesla

Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou que a maior parte do valor futuro da companhia deverá vir do Optimus, robô humanoide ainda em fase de desenvolvimento.

O executivo afirmou nas redes sociais que aproximadamente 80% da avaliação de mercado da empresa de carros elétricos será atribuída ao projeto, que foi apresentado pela primeira vez em 2021.

A declaração foi feita após a publicação do novo “plano mestre” da empresa, documento estratégico que passou a incluir o desenvolvimento de robótica. No X, a Tesla destacou que está “construindo produtos e serviços que levam a inteligência artificial para o mundo físico”, integrando veículos elétricos, soluções de energia e robôs humanoides.

Expectativas

Musk afirmou que a Tesla deve começar as entregas do Optimus no segundo semestre de 2026. Até o momento, a companhia não detalhou quais setores deverão adotar o robô em sua primeira fase de comercialização.

Os robôs humanoides ganham destaque em um momento de perda de ritmo no setor automotivo da Tesla. As entregas globais de veículos caíram 13% no primeiro semestre de 2025, de acordo com a Bloomberg, colocando a empresa no caminho para registrar queda anual pelo segundo ano consecutivo.

O novo plano da empresa de Musk é o quarto manifesto publicado desde 2006. O primeiro, considerado referência na estratégia da companhia, previa a criação de um carro esportivo elétrico seguido por modelos mais acessíveis — objetivo que foi cumprido. Já o segundo, lançado em 2016, incluía metas como caminhões elétricos, ônibus e direção autônoma em larga escala, que ainda não foram integralmente alcançadas.

Em 2023, a empresa apresentou um terceiro plano, descrito pelo próprio Musk como “complexo demais” para ser amplamente compreendido. A versão atual, mais curta e objetiva, inclui pela primeira vez a meta de transformar o robô humanoide Optimus em uma nova frente de negócios.