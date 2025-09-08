Hesai, de LiDAR para veículos autônomos, busca US$ 497 milhões com IPO em Hong Kong

A Hesai, maior fabricante mundial de sensores LiDAR para veículos, anunciou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong, com o objetivo de levantar HK$ 3,9 bilhões (aproximadamente US$ 497 milhões).

Sediada em Xangai, a empresa está oferecendo 17 milhões de ações a um preço máximo de HK$ 228 por ação (pouco mais de US$ 29), conforme documentos de listagem analisados pela Bloomberg. Esse valor não inclui a opção de aumentar o tamanho da oferta caso a demanda seja forte. O período de subscrição começa nesta segunda-feira, 8, com o preço final sendo definido até sexta-feira, 12, e a listagem prevista para o dia 16 de setembro (próxima terça).

Entre os investidores âncoras estão Hillhouse Investment e Grab Holdings, segundo informações obtidas pela Bloomberg. China International Capital Corporation, Guotai Junan International Holdings e CMB International atuam como patrocinadores conjuntos da listagem da Hesai em Hong Kong.

Desde sua fundação em 2014, a Hesai tem se consolidado como líder no fornecimento de sensores LiDAR (Light Detection and Ranging), uma tecnologia essencial para a navegação de veículos autônomos. No entanto, a empresa, que levantou US$ 192 milhões com seu IPO nos EUA em 2023, foi incluída na "lista negra" do Pentágono em 2024, por supostas conexões com o setor militar chinês — algo veementemente negado por ela.

Os recursos da abertura de capital em Hong Kong serão destinados a pesquisa e desenvolvimento (P&D), expansão para o mercado de robótica e construção de novas linhas de produção.

IPOs de empresas chinesas em Hong Kong

O IPO da Hesai em Hong Kong marca o início de uma nova série de empresas chinesas já listadas nos Estados Unidos que estão começando a negociar suas ações também na cidade, diante do crescimento do risco de deslistagem no país norte-americano. Entre as próximas, estão a hoteleira Atour Lifestyle Holdings e a fabricante de robotáxis Pony AI.

Várias startups e empresas com negócios no mercado norte-americano estão apostando em IPOs em Hong Kong, como forma de alavancar o capital internacional enquanto aproveitam as vantagens do mercado chinês. Com isso, a bolsa da cidade está desbancando Nova York e a Nasdaq como principal destino global de aberturas de capital em 2025.