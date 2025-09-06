Inteligência Artificial

Pesquisadores criam IA que promete sincronia sem colisões entre robôs industriais

Chamado RoboBallet, o sistema foi criado por uma parceria entre a UCL (University College London), Google DeepMind e Intrinsic, ambas subsidiárias da Alphabet

RoboBallet pode aumentar a eficiência em linhas de produção complexas, como as da indústria automobilística

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 09h57.

Cientistas desenvolveram uma inteligência artificial capaz de orquestrar equipes de robôs para trabalharem de forma sincronizada e sem colidir, como em uma apresentação de balé. Essa inovação pode aumentar a eficiência em linhas de produção complexas, como as da indústria automobilística.

Chamado RoboBallet, o sistema foi criado por uma parceria entre a UCL (University College London), Google DeepMind e Intrinsic, ambas subsidiárias da Alphabet. O objetivo da IA é permitir que os robôs coordenem suas tarefas de maneira mais rápida e eficiente, resolvendo um problema antigo: as colisões entre eles no ambiente industrial.

"RoboBallet transforma a robótica industrial em uma dança coreografada, na qual cada braço se move com precisão, propósito e consciência dos seus companheiros de equipe", afirma Matthew Lai, pesquisador da UCL e do Google DeepMind. Para ele, a proposta não se limita a evitar colisões, mas busca criar harmonia em larga escala.

Descrito em um artigo publicado na Science Robotics na quarta-feira, 3, o RoboBallet utiliza aprendizado por reforço, um método por meio do qual o "cérebro" dos robôs recebe recompensas por concluir tarefas de forma mais rápida e eficiente.

Os pesquisadores descobriram que o sistema consegue planejar e executar 40 tarefas com oito robôs – muito superior aos tradicionais, que coordenam cinco máquinas para realizar dez tarefas. Além disso, o RoboBallet pode gerar novos fluxos de trabalho em segundos, ao contrário de sistemas antigos, que podem levar dias, de acordo com o pesquisador.

Aplicação da tecnologia

A tecnologia promete ser particularmente útil em linhas de produção de carros, nas quais robôs são usados em tarefas como a soldagem, ampliando tanto a velocidade quanto a escala de operações, o que torna o sistema único.

Outra vantagem é que os robôs aprendem princípios gerais de coordenação, não apenas cenários específicos, tornando-os mais adaptáveis a variações, como posições ligeiramente diferentes de peças.

Embora ainda não tenha sido implantado em linhas de produção reais, o RoboBallet representa um marco no desenvolvimento de tecnologias de IA aplicadas à robótica e à manufatura.

No entanto, ele possui algumas limitações, como a incapacidade de lidar com tarefas que precisam ser realizadas em uma ordem específica. Apesar disso, os pesquisadores acreditam que o sistema tem potencial para incorporar essas melhorias no futuro, ampliando ainda mais suas aplicações na indústria.

