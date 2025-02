Anthropic recebe aporte de US$ 3,5 bilhões e eleva avaliação para US$ 61,5 bilhões

Anthropic, empresa por trás do chatbot de US$ 3,5 bilhões, a partir da qual sua avaliação de mercado chegará a US$ 61,5 bilhões, segundo informou o , empresa por trás do chatbot de inteligência artificial Claude, está finalizando uma rodada de investimentos de, a partir da qual sua avaliação de mercado chegará a, segundo informou o Wall Street Journal .

O valor levantado pela startup é maior do que os US$ 2 bilhões esperados inicialmente. A Anthropic conseguiu aumentar o valor do aporte durante conversas com investidores.

Entre os que entraram na rodada estão os fundos de capital de risco Lightspeed Venture Partners, General Catalyst e Bessemer Venture Partners. O fundo de investimentos MGX também está em negociações para participar do investimento.

Por enquanto, a startup tem perdido dinheiro, com uma receita anualizada (um cálculo da receita total com base nas vendas recentes) de US$ 1,2 bilhão, de acordo com fontes ouvidas pelo Wall Street Journal. A Anthropic pretende utilizar o dinheiro da rodada para treinar modelos de IA mais avançados e poderosos.

Alguns investidores do Vale do Silício haviam demonstrado preocupação em relação a perspectivas de empresas de IA como a Anthropic após o sucesso inicial da startup chinesa DeepSeek, que conseguiu construir um modelo de IA capaz de rivalizar com os demais com uma fração dos recursos. Mas a rodada de investimento mostra que ainda há muito interesse na promessa da IA.

A OpenAI, rival da Anthropic, também esta em negociação para conseguir US$ 40 bilhões de investimento, o que pode elevar sua avaliação de mercado para US$ 340 bilhões.