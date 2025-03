Anthropic e Databricks fecham acordo de US$ 100 milhões

A Anthropic, criadora do chatbot Claude, e a empresa de software Databricks anunciaram uma parceria para disponibilizar o Claude 3.7 Sonnet nas plataformas do DataBricks da AWS (da Amazon), Azure (da Microsoft) e GCP (do Google), anunciou a DataBricks nesta quarta-feira, 26.

De acordo com o Wall Street Journal, o acordo de cinco anos foi fechado por US$ 100 milhões. Ambas empresas estão sob pressão para gerar receita a partir de inteligência artificial para justificar suas avaliações de mercado em alta. Além disso, as empresas competem com big techs, como Amazon, Microsoft e Google, que contam com maiores receitas.

O objetivo da parceria é disponibilizar ferramenta de IA para negócios que queiram construir seus agentes de IA. "Juntos estamos viabilizando que organizações construam agentes de IA de domínio específico que conseguem raciocinar profundamente sobre os dados proprietários deles", disse a Databricks em nota.

Com a parceria, clientes da Databricks poderão executar o Claude de forma direta no SQL. A empresa destaca que os usuários não precisarão gerenciar infraestrutura.

O Claude 3.7 Sonnet é o modelo de IA mais avançado da Anthropic e foi lançado no fim de fevereiro deste ano. O modelo foi projetado para ajustar o tempo de processamento de respostas conforme estipulado pelo usuário. Segundo a empresa, esse é o primeiro modelo híbrido, capaz de fornecer tanto respostas imediatas quanto análises mais detalhadas a depender da opção escolhida. Essa característica é importante para construir agentes de IA confiáveis, diz a Databricks.

Outros fornecedores de software, como OpenAI, Salesforce, Amazon e Google também oferecem serviços para que negócios construam seus próprios agentes. Clientes em comum da Anthropic e da Databricks solicitaram uma integração mais fluida entre os dois serviços, diz o Wall Street Journal.

Em março, a Anthropic finalizou uma rodada de financiamento de US$ 3,5 bilhões, que elevou o valor de mercado da empresa para US$ 61,5 bilhões. Mas, por enquanto, a startup tem perdido dinheiro, com uma receita anualizada (um cálculo da receita total com base nas vendas recentes) de US$ 1,2 bilhão, conforme reportou o Wall Street Journal uma semana antes da conclusão da rodada.