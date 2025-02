Anthropic lança Claude 3.7 Sonnet, IA com modo de "raciocínio" ajustável

A Anthropic anunciou o Claude 3.7 Sonnet, modelo de inteligência artificial projetado para ajustar o tempo de processamento de respostas conforme a necessidade do usuário. Segundo a empresa, essa é a primeira IA híbrida do setor, capaz de fornecer tanto respostas imediatas quanto análises mais detalhadas, dependendo da configuração escolhida.

O recurso de "raciocínio" estará disponível apenas para assinantes do plano premium do chatbot Claude. Usuários gratuitos terão acesso a uma versão padrão do modelo, sem essa funcionalidade avançada. A Anthropic afirmou que o Claude 3.7 Sonnet supera seu antecessor, o Claude 3.5 Sonnet, embora tenha pulado a numeração intermediária.

Modelo híbrido e preços

A proposta da Anthropic busca simplificar a experiência dos usuários, eliminando a necessidade de escolher entre diferentes modelos de IA com capacidades e custos variados. O Claude 3.7 Sonnet custa US$ 3 por milhão de tokens de entrada e US$ 15 por milhão de tokens de saída, sendo mais caro que modelos concorrentes como o o3-mini, da OpenAI, e o R1, da DeepSeek. No entanto, ao contrário desses modelos, que são exclusivamente voltados para raciocínio, o Claude 3.7 Sonnet combina processamento rápido com a opção de análise mais profunda.

A Anthropic afirma que está trabalhando para que, no futuro, o próprio modelo determine automaticamente o tempo necessário para processar cada pergunta, sem que o usuário precise ajustar as configurações.

Testes de desempenho e novo recurso para desenvolvedores

O Claude 3.7 Sonnet teve desempenho superior a modelos rivais em testes técnicos. No SWE-Bench, que avalia a capacidade de resolver problemas de programação, o modelo atingiu 62,3% de precisão, contra 49,3% do o3-mini, da OpenAI. No TAU-Bench, que mede a interação da IA com usuários simulados em um ambiente de varejo, o Claude 3.7 Sonnet marcou 81,2%, superando os 73,5% do OpenAI o1.

Além do novo modelo, a Anthropic lançou o Claude Code, ferramenta experimental para desenvolvedores. O recurso permite executar tarefas diretamente no terminal de comandos, como analisar estruturas de código, sugerir modificações e até enviar projetos para o GitHub. No lançamento, o acesso será limitado a um grupo inicial de usuários.

A chegada do Claude 3.7 Sonnet ocorre em um momento de aceleração no setor de IA, com empresas como OpenAI, Google e xAI lançando novos modelos em ritmo acelerado. A Anthropic, conhecida por sua abordagem mais cautelosa e focada em segurança, busca agora se posicionar na vanguarda da inovação no setor.