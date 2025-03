Sam Altman anuncia integração de OpenAI a protocolo de padronização da Anthropic

O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse que a companhia irá adicionar suporte para o protocolo da Anthropic, chamado Protocolo de Modelo de Contexto (MCP), que providencia uma forma padronizada de conectar modelos de inteligência artificial a diferentes fontes de dados e ferramentas. O suporte irá incluir o aplicativo para desktop do chatbot ChatGPT.

"As pessoas adoram o MCP e estamos animados para adicionar suporte em nossos produtos", escreveu Altman no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 27. "Disponível hoje nos agentes SDK e, em breve, haverá suporte para o aplicativo de desktop do ChatGPT e para a API de respostas", completou.

people love MCP and we are excited to add support across our products.

available today in the agents SDK and support for chatgpt desktop app + responses api coming soon!

— Sam Altman (@sama) March 26, 2025