A que horas o TSE espera anunciar o próximo presidente da República?

A cúpula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende anunciar até as 20h30 deste domingo, 25, o resultado matemático do segundo turno das eleições presidenciais. Em 2022, o resultado foi anunciado pelo TSE às 21h27 (horário de Brasília).

De acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, estão tecnicamente empatados, o que indica uma apuração acirrada, voto a voto, definida por uma pequena margem de diferença.

Em 2022, em outra eleição disputada, o TSE anunciou o resultado matemático da disputa pelo Palácio do Planalto às 19h56, com 98,91% das urnas apuradas. Naquele momento, Lula foi declarado eleito pela Justiça Eleitoral quando já tinha recebido 59.563.912 votos, o equivalente a 50,83% dos votos válidos, ante 49,17% de Jair Bolsonaro (PL).

Horário unificado de votação acelera apuração

Mais uma vez, a votação nacional ocorre das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília, com todos os brasileiros indo às urnas no mesmo momento, independentemente do fuso horário do município em que vivem. A medida já havia sido implementada nas eleições de 2022, como forma de permitir a antecipação da divulgação dos resultados.

Antes de 2022, o TSE precisava aguardar o fechamento das urnas em municípios da região Norte antes de começar a divulgar o resultado das eleições presidenciais, como forma de evitar que os eleitores dessas localidades fossem influenciados com os resultados parciais das seções de outras partes do país.

Diferenças de fuso horário pelo país

Na prática, a unificação do horário de votação nacional fará com que no estado do Acre, que está duas horas atrás de Brasília, os eleitores novamente vão às urnas de 6h às 15h no horário local. Já em Fernando de Noronha, que está uma hora à frente de Brasília, os eleitores poderão comparecer às seções de 9h às 18h.