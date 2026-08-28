Shein vai lançar ações na bolsa — como o brasileiro pode participar

A Shein está prestes a deixar de ser apenas uma das marcas de moda mais populares entre os brasileiros para se tornar também uma empresa listada em bolsa. A sua oferta púbica inicial (IPO, em inglês) em Hong Kong pode movimentar até US$ 1,77 bilhão, mas será que o investidor brasileiro consegue participar?

Especialistas ouvidos pela EXAME avaliam que entrar diretamente na oferta é bem mais complicado do que comprar uma ação americana, por exemplo. A diferença está na própria estrutura do mercado asiático, e essa dificuldade operacional é apenas uma das questões a considerar antes do IPO.

A oferta prevê 280 milhões de ações de classe B, com preços entre 47,60 e 49,50 dólares de Hong Kong.

O preço definitivo será anunciado em 31 de agosto, e as ações devem começar a ser negociadas em 1º de setembro. A operação representa uma reavaliação da companhia, que chegou a ter valuation de quase US$ 100 bilhões em 2022 e agora busca uma avaliação próxima dos US$ 27 bilhões.

Por que o brasileiro tem dificuldade?

O acesso a ações americanas se tornou relativamente simples para o brasileiro, com corretoras internacionais, contas em dólar e BDRs na B3, isto é, recibos negociados no Brasil que permitem investir em ações de empresas estrangeiras sem comprar os papéis diretamente no exterior.

Todavia, na Ásia, os mercados são mais fragmentados, com moedas, regras de custódia, liquidação, horários e exigências próprias. Assim, para o brasileiro comum participar do movimento, "hoje é algo inviável", na visão do head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti.

Para ele, não basta ter uma conta internacional. Participar da oferta envolveria ter uma conta em Hong Kong e em uma instituição financeira que esteja entre as responsáveis pela distribuição das ações. Isso torna o processo muito mais restrito para o mercado brasileiro.

A analista da Levante Inside Corp, Caroline Sanchez, pondera que a participação é possível em determinadas circunstâncias. Além de ter acesso à bolsa de Hong Kong e às especificidades do IPO, o investidor precisa atender às regras de elegibilidade da oferta.

A estrutura da operação reforça o caráter institucional da oferta. Atuais investidores e investidores-âncora deverão ficar seis meses sem vender as ações adquiridas na oferta, segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg.

E depois do IPO, fica mais fácil?

Fica mais fácil investir depois do IPO, mas ainda existe uma barreira operacional. Depois da estreia, quem tiver uma conta em uma corretora com acesso à bolsa de Hong Kong poderá comprar os papéis no mercado secundário.

Para quem investe exclusivamente por instituições brasileiras, porém, a situação é diferente, já que não existe hoje um veículo local anunciado que permita comprar diretamente a ação.

O CEO da Hurst Capital, Breno Reis, destaca que "existe uma diferença entre uma empresa ser conhecida globalmente e suas ações serem acessíveis ao investidor brasileiro."

Shein pode virar BDR?

Uma alternativa seria uma eventual negociação da Shein por meio de BDRs na B3. Nesse caso, o investidor poderia comprar e vender o recibo no mercado brasileiro, sem abrir uma conta diretamente em Hong Kong. Mas não há, até o momento, anúncio de que isso vá acontecer.

A possibilidade via Estados Unidos também não pode ser descartada por meio de um recibo da ação estrangeira (ADR, em inglês). Isso tornaria o papel mais acessível ao brasileiro. A Shein, porém, já tentou avançar com uma abertura de capital nos EUA e depois em Londres sem sucesso.

Os especialistas veem que também é importante separar facilidade de acesso de segurança do investimento. Uma eventual BDR ou ADR nos EUA reduziria as dificuldades operacionais, mas não eliminaria os riscos relacionados à própria companhia.

"Fica mais fácil operacionalmente mas não necessariamente mais seguro", segundo Sanchez.

Para o investidor, o problema não é só conseguir comprar

O movimento exige atenção do investidor. A Shein teve lucro líquido de US$ 2,06 bilhões em 2025, mas registrou prejuízo de US$ 99 milhões no primeiro trimestre de 2026, ante lucro de US$ 395 milhões em igual período do ano anterior.

Parte do resultado negativo esteve relacionada a um efeito contábil envolvendo ações conversíveis. Entretanto, o crescimento também perdeu força. A receita avançou 41,1% em 2023, 8% em 2025 e apenas 1,1% no primeiro trimestre de 2026.

Para Bertotti, a queda do valor de mercado da empresa, ademais, não deve ser analisada isoladamente. O investidor precisa observar os fundamentos, a concorrência, os investimentos necessários para sustentar o negócio e o cenário macroeconômico.

"Eu acho que o principal para o investidor é analisar bem o seu perfil de risco." Gustavo Bertotti, head de renda variável da Fami Capital

A empresa também opera em um ambiente desafiador na China. Bertotti chama atenção para a crise imobiliária, os impactos sobre o consumo e os esforços do governo para estimular a economia.

O risco de comprar a ação porque gosta da Shein

A popularidade da marca pode criar uma falsa sensação de familiaridade com o investimento, conforme os analistas. Milhões de brasileiros conhecem a plataforma e acompanham seu crescimento. Para Sanchez, o principal risco é "confundir uma boa experiência como consumidor com uma boa tese de investimento."

O mesmo ponto é destacado por Marcos Praça, da ZERO Markets Brasil. Ele vê que comprar produtos da Shein ou observar sua popularidade não responde às principais perguntas que um investidor deveria fazer. "Uma excelente marca não é necessariamente uma excelente ação, principalmente a qualquer preço."

Se a empresa vale hoje uma fração do que valia em 2022, isso pode significar uma oportunidade, mas também pode refletir uma deterioração nas perspectivas do negócio. "Uma forte redução de valuation mostra que o mercado privado também corrige excessos", acrescentou Reis.

As tarifas são um risco para o modelo de negócio

Outro ponto de atenção é o modelo operacional da Shein. A companhia cresceu apoiada em uma cadeia logística eficiente e no envio internacional de produtos de baixo valor. Mudanças tributárias e regulatórias, especialmente nos EUA, no Brasil e na Europa, pressionam essa estrutura.

Os especialistas destacam investigações, custos logísticos, competição e questões envolvendo propriedade intelectual. Na avaliação de Sanchez, o risco regulatório merece, ainda, atenção especial porque pode atingir diretamente a estrutura de custos da companhia.

Vale esperar uma alternativa via ETF?

Para o investidor brasileiro que quer exposição à Shein, mas não tem estrutura para operar diretamente em Hong Kong, uma alternativa pode ser esperar por um veículo de exposição indireta. Uma possibilidade futura seria um ETF, fundo que reúne diferentes ativos, que tenha ações da Shein em sua composição.

Bertotti ressalta, porém, que um ETF não seria uma forma de investir exclusivamente na Shein. "Ele nunca vai ser puro de uma empresa só." A participação dependeria da composição do índice seguido pelo fundo. Vale ressaltar que a estreia também permitirá observar como o mercado vai precificar a companhia.

IPO pode ser um teste para o novo valuation da Shein

O IPO chega como um importante teste para a companhia. A diferença de valuation mostra como expectativas podem mudar rapidamente. Para Praça, o ponto central não é simplesmente dizer que a Shein "perdeu 70%" de valor, mas entender o que provocou essa mudança.

"A pergunta mais interessante para o investidor é: o mercado está oferecendo a Shein com desconto ou simplesmente reprecificando corretamente uma empresa que deixou de crescer como startup e passou a enfrentar riscos de uma grande varejista global?", questionou.

Esse IPO será o maior lançamento de ações em Hong Kong em 2026, superando a oferta de US$ 751 milhões da Momenta Global, realizada em julho. Os analistas sugerem, porém, que acompanhar os primeiros meses de negociação pode ser mais adequado do que participar da oferta apenas pelo apelo da marca.