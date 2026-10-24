Kimi K3.1 Pro chega com foco em programação e API mais barata

RESUMO ＋ Moonshot lança K3.1 Pro para programação e outras tarefas. API custa menos que a do K3; pesos completos ainda serão liberados.

A Moonshot AI apresentou o Kimi K3.1 Pro, evolução do K3 com foco em programação, criação 3D e pesquisa financeira. O modelo já pode ser usado nos serviços hospedados da empresa, enquanto a API traz tarifas menores que as do antecessor.

Segundo o anúncio, a versão recebeu pós-treinamento adicional. O acesso inclui o site, aplicativos, Kimi Work, Kimi Code e API. Os pesos completos estão prometidos até 4 de novembro de 2026.

O lançamento ocorre em um mercado no qual empresas passaram a adotar modelos chineses de IA.

Quanto custa usar a API

A plataforma da Kimi informa cobrança de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída no K3.1 Pro. No K3, os valores são US$ 3 e US$ 15, respectivamente: redução calculada de cerca de 33% em cada tarifa.

A variante Highspeed custa US$ 4 na entrada e US$ 20 na saída, por milhão de tokens. A Moonshot afirma que essa versão entrega velocidade de duas a três vezes a do modelo padrão; trata-se de uma alegação da fabricante.

A API é cobrada por consumo, separadamente das assinaturas do Kimi e do Kimi Code. A documentação informa que os valores não incluem impostos aplicáveis.

O que está disponível agora

O limite de contexto documentado é de 1.048.576 tokens, unidades em que o sistema divide o conteúdo processado. Esse limite indica quanto material pode entrar no contexto, e não garante que toda resposta esteja correta.

Os pesos completos ainda não foram liberados. Usar o serviço hospedado é diferente de baixar os arquivos do modelo para executá-lo em infraestrutura própria.

A EXAME também noticiou os planos da Moonshot para um IPO em Hong Kong.