OpenAI acelera busca por falhas, mas correções viram gargalo da defesa com IA

RESUMO ＋ OpenAI amplia o uso de IA para defender software. O trabalho com a Trail of Bits evidencia a distância entre encontrar possíveis vulnerabilidades, escrever correções e incorporá-las aos projetos.

A OpenAI está ampliando iniciativas de defesa cibernética com inteligência artificial, mas a velocidade de descoberta de problemas expõe outro desafio: transformar os achados em correções confiáveis. Reportagem da Forbes de 23 de outubro descreveu os planos da empresa para proteger infraestrutura digital com o programa Daybreak.

Um dos exemplos é o Patch the Planet, desenvolvido com a Trail of Bits para apoiar projetos de código aberto. No painel deste domingo, 25, havia 1.995 achados em 68 projetos, dos quais 1.316 ainda aguardavam uma correção.

O mesmo painel registrava 679 patches escritos e 466 aceitos. As etapas são diferentes: um achado não é automaticamente uma falha crítica confirmada, e uma correção aceita no projeto não significa que já tenha sido instalada em todos os sistemas que usam aquele software.

Por que a revisão humana continua no processo

Ao apresentar a iniciativa em junho, a OpenAI descreveu um fluxo com especialistas responsáveis por reproduzir problemas, retirar duplicatas e testar alterações. Depois disso, os mantenedores avaliam as propostas e continuam no controle das mudanças e da divulgação das vulnerabilidades.

Gerar um patch não equivale a concluir a proteção. O código precisa corrigir o problema sem comprometer outras funções. A distinção ajuda a entender a preocupação com segurança após a descoberta de falhas que levou sites a sair do ar por precaução.

Em estudo publicado em 21 de outubro, a Trail of Bits identificou 21 regressões em mais de 130 propostas de alteração já incorporadas: 16 funcionais, uma de desempenho e quatro de compilação ou testes. Nenhuma rompeu uma proteção de segurança, segundo a empresa.

O levantamento é uma avaliação interna de um processo que inclui engenheiros. Ele ajuda a mapear o trabalho adicional exigido pelos patches, mas não demonstra superioridade universal da IA em relação a programadores.

Como funciona o acesso às ferramentas de defesa

A expansão do Daybreak anunciada em agosto separa o acesso em duas frentes. A modalidade Blue se destina à defesa geral; a Red permite pesquisa de segurança autorizada com modelos mais avançados. A reportagem da Forbes descreve acesso restrito a organizações verificadas.

A OpenAI também anunciou compromisso de US$ 1 bilhão em acesso subsidiado, durante seis meses, para serviços essenciais e organizações com poucos recursos. A oferta é de acesso, não de dinheiro entregue a cada entidade.

O esforço ocorre enquanto o setor discute a coordenação entre pesquisadores, mantenedores e operadores.