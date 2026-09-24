Por que saber pedir certo para a IA virou uma habilidade mais valiosa que saber programar

Criar um site, automatizar uma tarefa ou tirar um aplicativo do papel já não exige, em todos os casos, que a pessoa escreva o código sozinha.

Com ferramentas de IA, boa parte desse trabalho pode começar com uma descrição do que se pretende construir. Nesse cenário, saber transformar uma ideia em instruções claras passa a ter um peso maior no processo de desenvolvimento.

O movimento ganhou um nome em 2025. Andrej Karpathy, cofundador da OpenAI, chamou de vibe coding a prática de criar software conversando com uma IA e deixando que ela produza grande parte do código.

Na definição original, a pessoa pode acompanhar menos os detalhes da programação e concentrar a interação em explicar o que quer, testar o resultado e pedir mudanças.

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A programação começa antes do código

Quando a IA escreve a parte operacional, a qualidade do resultado passa a depender também da qualidade da orientação recebida.

Por exemplo, “faça um aplicativo de controle financeiro” é uma instrução aberta demais.

A ferramenta ainda precisaria descobrir quais dados serão registrados, como as despesas serão classificadas, quais telas existirão, quem poderá acessar as informações e o que deverá acontecer quando um usuário cometer um erro.

Uma instrução mais detalhada reduz essas ambiguidades. O profissional pode definir o objetivo, explicar quem vai usar a aplicação, estabelecer restrições e descrever como saberá que o resultado está correto. Depois, testa o que foi produzido e corrige a rota.

A diferença está menos em conhecer a sintaxe de uma linguagem específica e mais em saber especificar um problema.

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Vibe coding não elimina o conhecimento técnico

O próprio conceito de vibe coding surgiu associado a projetos nos quais o desenvolvedor não acompanha necessariamente cada linha produzida pela IA.

Karpathy descreveu a prática como adequada, em especial, para projetos descartáveis e experimentais, e reconheceu que o código pode crescer além da compreensão imediata de quem o criou.

Para um protótipo simples, isso pode ser suficiente. Em aplicações que lidam com dados sensíveis, pagamentos, segurança ou grandes bases de usuários, a capacidade de revisar código, identificar falhas e entender arquitetura continua sendo relevante.

A habilidade que ganha espaço

A mudança aparece na divisão do trabalho. A pessoa pode definir o problema e os critérios de sucesso, enquanto a IA cuida de parte da implementação.

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Isso aumenta o valor de profissionais capazes de explicar com precisão o que precisam, fornecer contexto, avaliar versões e identificar o que deve ser corrigido.

Para quem trabalha com tecnologia, portanto, aprender a escrever bons comandos significa acrescentar uma nova camada à profissão.

A barreira para criar um primeiro software diminui quando a linguagem natural consegue orientar a construção, mas transformar uma ideia em um produto confiável continua exigindo julgamento humano.