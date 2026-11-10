Anthropic encolhe a expectativa do IPO para até US$ 1 trilhão

A Anthropic, dona do Claude, pode estrear na Nasdaq valendo entre US$ 917 bilhões e US$ 1,02 trilhão, com base na faixa de preço do prospecto apresentado nesta terça-feira, 10. Mesmo no topo, a avaliação ficaria cerca de 6% acima dos US$ 965 bilhões atribuídos à companhia em sua última rodada privada, em maio, quando ela levantou US$ 65 bilhões.

No ponto médio da oferta, de US$ 74 por ação, a Anthropic valeria cerca de US$ 968 bilhões, praticamente o mesmo que em maio. No piso, de US$ 70, estrearia cerca de 5% abaixo daquela referência. A faixa dá dimensão à revisão das expectativas para a abertura de capital, que chegou a ser discutida em torno de US$ 1,5 trilhão.

O cálculo considera aproximadamente 13,1 bilhões de ações de todas as classes após o IPO e uma colocação privada que deve ocorrer logo depois.

Em uma conta que também inclui opções e ações de remuneração ainda sujeitas a condições para serem entregues, a avaliação estimada sobe para US$ 1,12 trilhão a US$ 1,24 trilhão.

Quanto do IPO vai para o caixa da Anthropic?

A oferta pública prevê a venda de 825 milhões de ações por US$ 70 a US$ 78 cada.

No topo da faixa, a operação pode movimentar US$ 64,4 bilhões antes de taxas e despesas, sem contar um lote adicional de até 123,75 milhões de ações que os bancos coordenadores têm a opção de comprar.

Dos 825 milhões de papéis da oferta-base, cerca de 801,4 milhões serão emitidos pela Anthropic e 23,6 milhões serão vendidos por acionistas atuais, que ficam com o dinheiro dessa parcela.

Ao preço de US$ 74 por ação, a companhia estima receber US$ 84,6 bilhões líquidos com a venda de suas ações e a colocação privada. Se os bancos exercerem integralmente a opção pelo lote adicional, a estimativa sobe para US$ 93,7 bilhões.

Google e Nvidia devem aportar US$ 10 bilhões cada

A colocação privada prevê a venda de US$ 26 bilhões em ações da classe N ao mesmo preço definido no IPO. Google e Nvidia respondem por US$ 10 bilhões cada. A AMD deve investir US$ 2,5 bilhões, enquanto Broadcom, Micron e Microsoft entram com US$ 1 bilhão cada.

A TSMC completa a lista com US$ 500 milhões. A operação está condicionada à conclusão da oferta pública.

O prospecto prevê que os recursos sejam usados, entre outras finalidades, para financiar a operação e ampliar a capacidade computacional. A Anthropic registrou receita de US$ 16,96 bilhões no terceiro trimestre e prejuízo operacional de US$ 567 milhões.

Na versão de 2 de novembro do prospecto, a empresa informou US$ 895,4 bilhões em compromissos de compras e arrendamentos, quase todos ligados a computação e infraestrutura, distribuídos por vários anos.