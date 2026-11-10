Rosewood, Tangará e Fasano: os melhores hotéis de São Paulo

São Paulo colocou cinco hotéis na terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil, e três deles aparecem entre os dez primeiros. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.

2º Rosewood São Paulo

Piscina do Rosewood São Paulo, 2º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Primeiro colocado deste ranking por dois anos, o Rosewood São Paulo está instalado na Cidade Matarazzo, a poucos passos da Avenida Paulista. Em meio ao ritmo acelerado da capital, funciona como um respiro de arte e natureza, com jardins e áreas verdes que ajudam a criar a sensação de isolamento na maior metrópole do país. O hotel ocupa a antiga Maternidade Matarazzo e a Torre Mata Atlântica, projetada por Jean Nouvel, com 184 quartos e suítes. Sob a direção artística de Philippe Starck, mais de 450 obras de artistas brasileiros estão espalhadas por quartos e áreas comuns, com trabalhos de Vik Muniz, Sandra Cinto e Caligrapixo. São seis restaurantes e bares, entre eles o Le Jardin, aberto 24 horas, o Blaise, de inspiração francesa, e o Taraz, dedicado à cozinha sul-americana e ao fogo. Duas piscinas e o Asaya Spa completam o refúgio urbano.

4º Palácio Tangará

Piscina do Palácio Tangará, 4º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Cercado pelo Parque Burle Marx, o Palácio Tangará consegue algo raro em São Paulo: fazer a cidade quase desaparecer da vista. Inaugurado em 2017, tem 141 quartos e suítes voltados para o verde e combina a elegância de um palácio urbano com a sensação de refúgio. A gastronomia é uma das protagonistas. O Tangará Jean-Georges já conquistou quatro vezes uma estrela Michelin e mistura técnicas francesas, influências asiáticas e ingredientes brasileiros. No Pateo do Palácio, as mesas ao ar livre ficam entre as árvores do parque e recebem o disputado brunch de domingo, o chá da tarde e noites de jazz e bossa nova. Duas piscinas semiolímpicas e climatizadas, uma interna e outra externa, e o Lancôme Absolue Spa completam a experiência.

6º Fasano Jardins

Piscina coberta do Fasano Jardins, 6º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Primeiro hotel da marca Fasano, o endereço deu um salto no ranking deste ano: passou da 24ª posição, em 2025, para a 6ª colocação. O lobby funciona como uma grande sala de estar e virou um tradicional ponto de encontro da cidade, com madeira, couro, mármore travertino de Roma, tijolos ingleses e móveis antigos. As 60 acomodações, em cinco categorias, seguem a mesma elegância discreta, com camas king size, lençóis de algodão egípcio de 500 fios, tapetes persas e vasos de Murano que remetem à herança italiana da família. A gastronomia reúne o restaurante Fasano, o Nonno Ruggero e o Baretto, embalado por jazz, blues e bossa nova. No 21º andar, a piscina aquecida de mármore travertino romano tem vista panorâmica para os Jardins.

36º Hotel Unique

Fachada do Hotel Unique, projeto de Ruy Ohtake, 36º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

As janelas redondas do navio invertido projetado por Ruy Ohtake enquadram São Paulo e revelam interiores de João Armentano, renovados em 2025. A nova Mayfair tem 60 metros quadrados e nasce da união de dois quartos, e a Oásis ocupa 330 metros quadrados em dois andares, com solarium, jacuzzi e deck ligado ao rooftop. A coleção de arte e design brasileiro inclui peças dos irmãos Campana, enquanto a playlist própria e o elevador escuro carregam o DNA irreverente do hotel. No rooftop, o Skye Restaurante & Bar, do chef executivo Emmanuel Bassoleil, divide a cena com DJs e a piscina vermelha de Gilberto Elkis.

49º JW Marriott Hotel São Paulo

Quarto do JW Marriott Hotel São Paulo, 49º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Tadeu Brunelli/Divulgação)

No lobby, a escada helicoidal chama a atenção sob uma instalação de globos de vidro que apresenta o projeto da BAMO, aquecido por madeira e granito e pontuado por arte brasileira, com obras de Burle Marx e Rubens Ianelli. Os 258 quartos e suítes têm grandes janelas voltadas para o skyline paulistano e a Ponte Estaiada. No térreo, o Neto leva ingredientes brasileiros à cozinha de raízes italianas, e o Caju ganha clima descontraído à noite, com coquetéis e música ao vivo. No alto do edifício ficam a piscina coberta por vidro e o spa. O hotel tem certificações LEED e Green Key.

O estado de São Paulo soma dez hotéis no ranking. Fora da capital, aparecem o Hotel Ort (5º), o Botanique Hotel (20º) e o Hotel Toriba (25º), em Campos do Jordão, o Clara Ibiúna Resort (33º), em Ibiúna, e o Fasano Boa Vista (47º), em Porto Feliz.

Confira a lista completa dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.