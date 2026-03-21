A técnica que faz o ChatGPT escrever mensagens mais educadas, claras e diretas

Pedir para o ChatGPT escrever uma mensagem parece simples, mas o resultado pode variar bastante. Em alguns casos, o texto sai genérico; em outros, informal demais ou pouco objetivo. A diferença, muitas vezes, está na forma como o comando é estruturado.

Uma técnica específica de comando pode ser usada para orientar melhor o tom da resposta, tornando a escrita mais educada, clara e direta, três características essenciais em contextos profissionais e no dia a dia.

O ponto central da técnica é incluir três elementos no comando: tom, objetivo e contexto.

Em vez de pedir apenas “escreva uma mensagem”, o usuário pode especificar como quer que o texto soe, para quem ele é direcionado e qual é a intenção da comunicação. Isso orienta melhor a geração de texto e reduz respostas vagas.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assista gratuitamente

Um exemplo prático:

“Escreva uma mensagem educada, clara e direta para um cliente, explicando um atraso na entrega e propondo uma nova data.”

Com esse tipo de instrução, o ChatGPT tende a produzir uma resposta mais alinhada ao esperado, evitando excesso de informalidade ou falta de clareza.

Por que isso melhora a resposta?

A inteligência artificial funciona com base nas informações fornecidas no prompt. Quando o comando é genérico, a resposta também tende a ser.

Ao adicionar orientações específicas, como “educada”, “clara” e “direta”, o usuário delimita melhor o estilo da escrita. Isso ajuda a ajustar o nível de formalidade, a organização das ideias e até o tamanho da mensagem.

Na prática, é uma forma simples de transformar um pedido amplo em uma instrução mais precisa.

Aplicação no dia a dia

A técnica pode ser usada em diferentes situações: e-mails profissionais, mensagens de trabalho, respostas a clientes ou até comunicações mais delicadas.

Veja alguns exemplos:

“Escreva uma mensagem educada, clara e direta recusando um convite profissional.”

“Escreva um e-mail educado, claro e direto cobrando um retorno.”

“Escreva uma mensagem educada, clara e direta explicando um erro e propondo solução.”

Esse tipo de estrutura funciona como um ajuste fino no prompt, permitindo que a IA produza textos mais adequados ao contexto.

Com pequenas mudanças na forma de escrever o comando, é possível tornar as respostas mais úteis, consistentes e alinhadas ao que a situação exige.