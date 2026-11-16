COP31: Quem mais deve pagar? Países ricos miram China e Golfo no financiamento climático

Antália, Turquia — Os dois principais compromissos que a COP30 deixou para a COP31 resolver chegam a esta segunda semana da conferência de Antália, na Turquia, sem acordo à vista.

O primeiro texto oficial do programa de trabalho sobre financiamento climático, divulgado pela convenção do clima da ONU (UNFCCC) nesta segunda-feira, 16, ainda tem 74 trechos entre colchetes (o jargão das negociações para o que não tem consenso) e opções concorrentes em seis frentes, segundo a Carbon Brief. No rascunho que circulou entre os negociadores a partir da noite de sexta-feira, 13, eram 83.

O texto sobre o mecanismo de transição justa, divulgado na noite de sexta-feira e com horas de atraso, segue o mesmo padrão, com 43 conjuntos de colchetes e 16 opções ao longo do documento.

As duas frentes nasceram em Belém. Foi na capital paraense, há um ano, que quase 200 países concordaram em criar um programa de dois anos para discutir a obrigação financeira dos países ricos e um mecanismo para apoiar trabalhadores e comunidades afetados pela troca de economias fósseis por modelos de baixo carbono. Antália era o prazo para dar forma a ambos.

A plenária que atrasou

O sábado, 14, deveria fechar a fase técnica da conferência. A plenária de encerramento do Órgão Subsidiário de Implementação (SBI) e do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA), os braços técnicos da convenção do clima da ONU, foi adiada das 17h para as 18h e, depois, para as 20h.

É nessa sessão que os presidentes desses órgãos listam o que foi acordado e o que segue em aberto. Parte dos temas é empurrada para o ano seguinte, enquanto parte continua em negociação nesta segunda semana.

A lista do que ficou pendente é longa. Muitos textos seguem entre colchetes e algumas áreas-chave nem sequer têm rascunho formal. Observadores ouvidos pela Carbon Brief avaliam que o impasse deste ano é pior que o habitual. A agenda da conferência soma 160 itens e 60 mandatos substantivos, segundo a presidência.

Na segunda semana, a negociação passa ao nível ministerial.

Os temas mais espinhosos foram entregues a duplas de ministros, encarregadas de costurar consensos: o financiamento ficou com França e Filipinas; a transição justa, com México e Polônia. Mais de 112 ministros estão inscritos, e os principais grupos negociadores tomam a palavra nesta segunda-feira, 16.

A COP31 funciona sob um arranjo inédito. A Turquia sedia a conferência e a preside por meio do ministro Murat Kurum, enquanto a Austrália, com o ministro Chris Bowen, preside as negociações. Os dois sócios, porém, não têm o mesmo peso.

Em publicação no LinkedIn na semana passada, a pesquisadora Joanna Depledge, conselheira editorial sênior da revista Climate Policy e autora de volumes sobre as negociações climáticas, resumiu sua leitura da plenária de abertura: "a Austrália é o parceiro júnior".

Depledge relata que coube a Kurum, e só a ele, o martelo da presidência, uma peça de madeira amazônica entregue pelo presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago. Foi também o turco quem conduziu a adoção da agenda, o único ponto realmente político daquela manhã, embora o acordo prévio tivesse sido costurado sobretudo por Bowen.

Quando o australiano pediu para intervir no debate, Kurum recusou com polidez, afirmando que a presidência da COP31 já havia dado a resposta. A Bowen, segundo a pesquisadora, restou presidir a lista de itens de rotina, tarefa que normalmente caberia a um vice-presidente.

Depledge pergunta se a Austrália aceitará um papel de bastidor, com agradecimentos de Kurum, mas sem glória política. A presidência australiana não quis prever quando a cúpula termina. O encerramento oficial está marcado para sexta-feira, 20.

Quem paga a conta

No centro da disputa pelo financiamento está o Artigo 9.1 do Acordo de Paris, que obriga os países desenvolvidos a fornecer recursos aos países em desenvolvimento. Há anos o bloco em desenvolvimento tenta transformar esse dispositivo em compromisso concreto; os países ricos preferem ampliar a conversa para outras fontes, como capital privado e bancos multilaterais.

Em Belém, o meio-termo foi um programa de trabalho "incluindo o Artigo 9.1, no contexto do Artigo 9 como um todo". A fórmula, aprovada na decisão Mutirão, permitiu que cada lado declarasse vitória.

A briga começou antes mesmo da primeira sessão. Na plenária de abertura, em 9 de novembro, o programa entrou na agenda como item próprio, apesar das objeções da União Europeia. Era uma das principais demandas dos países em desenvolvimento, entre eles a Índia.

Na COP29, os países acordaram a nova meta coletiva de financiamento de US$ 300 bilhões por ano até 2035, bem abaixo dos US$ 1,3 trilhão anuais que o Roadmap Baku-Belém aponta como necessários. Em Belém, ficou acordado ainda triplicar o financiamento para adaptação (medidas para proteger populações de impactos já inevitáveis).

Seis frentes em disputa

O texto oficial organiza o impasse em seis frentes, cada uma com opções concorrentes. A mais sensível é o foco do programa.

Os países em desenvolvimento, puxados pelos Países em Desenvolvimento Afins (LMDC), querem concentrar a discussão no dinheiro "fornecido" pelos desenvolvidos, sobretudo orçamentos públicos de ajuda. Defendem também "arranjos de divisão de esforços" que fixem quanto cada país rico deve pagar.

Os desenvolvidos querem cobrir todo o financiamento, de todas as fontes, com a meta de US$ 300 bilhões no centro, além de temas como o acesso aos recursos e a prioridade aos mais vulneráveis.

Na lista de temas que propõem, aparece ainda a ampliação da base de contribuintes, o que poderia abranger a China e países do Golfo, ao lado de "fontes novas e inovadoras" de financiamento e de taxas sobre carbono. A proposta desloca a discussão de quanto os ricos devem para quem mais deveria entrar na conta.

O resultado esperado também divide os blocos. Os países em desenvolvimento querem um desfecho negociado e um "plano de ação". Os desenvolvidos, nenhuma meta ou obrigação nova, numa abordagem "não prescritiva, não punitiva", linha que, segundo a Carbon Brief, tem o apoio de União Europeia e Reino Unido.

Até o formato do trabalho está em disputa. Os países em desenvolvimento propõem negociações adicionais, um evento ministerial, submissões das partes e um documento técnico do secretariado que identifique as lacunas de financiamento. Os desenvolvidos limitariam o programa a algumas sessões nas próximas reuniões da ONU.

Na prática, a disputa é entre transformar o 9.1 em metas obrigatórias para cada país rico ou mantê-lo como princípio genérico.

Nem o calendário é consenso

O texto expõe ainda uma divergência mais básica: quando o programa começou. Os países em desenvolvimento, em especial LMDC e Grupo Árabe, dizem que ele ainda não começou e querem que vá do fim desta COP até, no mínimo, a COP33, em 2028. Os desenvolvidos, como a União Europeia, afirmam que ele está em vigor desde Belém e deve terminar na COP32, em 2027. Uma terceira opção deixa os prazos em aberto.

Um ano a mais significaria mais tempo de pressão sobre os países ricos. Os países em desenvolvimento querem, inclusive, uma decisão na COP33 sobre a implementação do programa "e sua extensão".

Pelo texto, os copresidentes do programa preparariam um relatório no próximo ano, e a nova meta de financiamento (NCQG) e o segundo balanço global do Acordo de Paris serviriam para os países avaliarem o avanço.

Um mecanismo sem dinheiro

Na transição justa, o formato do mecanismo começou a se definir; o que ele vai fazer, e com que recursos, ainda não. O novo modelo, apelidado de BAM (de "Belém-Antalya Mechanism"), foi criado na COP30 para apoiar países na transição de suas economias. Parte de seu desenho foi acertada nas reuniões de junho, em Bonn, mas os detalhes ficaram para Antália.

O texto divulgado na sexta-feira, prometido para o meio-dia e publicado tarde da noite, tem alguns pontos de convergência. O principal é a divisão do mecanismo em dois níveis: um voltado a políticas e outro à implementação. O formato segue, em linhas gerais, o que sociedade civil e academia haviam proposto.

Segue em aberto, com três opções na mesa, o destino do atual programa de trabalho de transição justa, criado em 2022, em Sharm el-Sheikh, que pode continuar existindo ou ser absorvido pelo novo mecanismo.

O ponto mais frágil, contudo, é a origem dos recursos. A parte de implementação, segundo a Carbon Brief, é "muito leve" em temas como financiamento. O mecanismo é um dos poucos resultados concretos esperados da COP31, e os negociadores concordaram apenas em seguir discutindo o texto nesta semana.

"Ruim pelo que não diz"

A reação da sociedade civil foi dura. Anabella Rosemberg, assessora sênior de transição justa da Rede de Ação Climática (CAN) Internacional, classificou o texto como "muito fraco". Na avaliação dela, o documento se limita a modalidades que se resumem a "um site, uma reunião anual e compilação de documentos".

Rosemberg aponta que não há nada sobre apoio a estratégias de transição justa nos territórios nem sobre aumentar a qualidade e a quantidade de recursos destinados a elas. "O texto é ruim pelo que não diz, mais do que pelo que diz", afirmou.

Organizações africanas fizeram a mesma cobrança. Em marcha no fim de semana, Marina Agortimevor, coordenadora da Rede Africana de Transição Justa, defendeu que o mecanismo seja entregue na COP31, para que os países possam traçar rotas que tirem comunidades da dependência dos fósseis de forma justa.

Os dois textos esbarram no mesmo ponto. O mecanismo de transição justa tem forma, mas não tem fonte de recursos. A discussão sobre de onde vêm esses recursos está no programa de financiamento, que ainda tem 74 colchetes e duas visões opostas sobre o que os países ricos devem.

Um mecanismo de transição justa sem dinheiro depende do programa de financiamento. E esse está travado.

Como as decisões da convenção exigem consenso, basta um bloco para segurar qualquer um dos textos. E uma frente pode servir de moeda de troca para a outra na reta final.

O que o Brasil deixou na mesa

Para o Brasil, o que está em jogo em Antália é a herança de Belém. Em 9 de novembro, André Corrêa do Lago passou o comando da conferência a Murat Kurum. No dia seguinte, apresentou os dois mapas do caminho prometidos pela presidência brasileira, um para a transição para longe dos combustíveis fósseis e outro para parar e reverter o desmatamento até 2030.

Os documentos, porém, não fazem parte do texto negociado. Ficaram fora da decisão final de Belém por falta de consenso e, segundo o próprio embaixador, não criam obrigações nem têm caráter vinculante.

O programa de financiamento e o mecanismo de transição justa, por outro lado, são produtos formais da decisão Mutirão. Se saírem esvaziados de Antália, o legado negociado da COP30 encolhe junto.

Em conversas reservadas com jornalistas na semana passada, um negociador da delegação brasileira admitiu que a principal divergência no mecanismo de transição justa é justamente o dinheiro. Segundo ele, os países desenvolvidos afirmam já estar no limite de sua capacidade de contribuição e devolvem a pergunta sobre de onde virão os recursos, caso um novo mecanismo seja criado.

A estratégia brasileira, de acordo com o negociador, é avançar em etapas. Nesta primeira fase, o mecanismo funcionaria como plataforma facilitadora, capaz de mobilizar recursos e articular agências como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), sem prever dinheiro novo de saída. "Se a gente não vai sequenciando esse processo, fica mais complicado", afirmou. Na avaliação dele, parte do detalhamento deve ficar para a COP32, na Etiópia.

Por trás da cautela está o princípio do poluidor-pagador, ligado às responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que a delegação evita nomear na mesa. A linguagem técnica, segundo o negociador, serve para "não assustar os desenvolvidos". Esses países, observou, controlam com mão de ferro a ajuda oficial ao desenvolvimento e temem que a transição justa vire argumento para ampliar esse bolo.

No financiamento, a delegação lembra que o programa criado na decisão Mutirão nasceu de um pedido dos países em desenvolvimento por mais previsibilidade no financiamento público e que, em Antália, ele ainda precisa ganhar forma e funções.

Quanto ao próprio papel, a delegação descreve o Brasil como um país "híbrido", com interesses em comum com desenvolvidos, africanos, pequenas ilhas e o Basic, grupo que reúne Brasil, China, Índia e África do Sul. A aposta é atuar como fiador de confiança num cenário geopolítico menos favorável que o de Belém e como guardião do legado da COP30, mapas do caminho incluídos.

A partir desta segunda-feira, as duplas ministeriais têm até sexta-feira, 20, para transformar 74 e 43 colchetes em consenso. O histórico recente das COPs sugere que a conferência pode avançar pelo fim de semana. A presidência australiana já evitou se comprometer com uma data.