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Cinco ferramentas gratuitas de IA que explicam código e geram documentação

Novas plataformas baseadas em inteligência artificial ajudam desenvolvedores a entender grandes repositórios de código, gerar documentação automática e acelerar projetos de software

Ferramentas de IA ajudam desenvolvedores a entender e documentar grandes bases de código. (Flavio Takemoto/EXAME.com)

Ferramentas de IA ajudam desenvolvedores a entender e documentar grandes bases de código. (Flavio Takemoto/EXAME.com)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 16 de março de 2026 às 15h54.

A inteligência artificial está transformando a forma como programadores analisam e documentam software. Ferramentas baseadas em IA generativa conseguem ler grandes bases de código, identificar estruturas e explicar funções complexas em poucos segundos.

Esse avanço resolve um problema comum no desenvolvimento: entender rapidamente projetos extensos. Com recursos semelhantes ao ChatGPT, novas plataformas conseguem resumir arquivos, mapear arquitetura e até gerar documentação automática. Veja, abaixo cinco ferramentas de IA que explicam códigos e geram documentos.

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1. Google Code Wiki

Ferramenta de documentação baseada em inteligência artificial que analisa automaticamente um repositório após cada commit. Ela cria documentação estruturada, adiciona diagramas de arquitetura e permite conversar com o código por meio de uma interface com IA baseada no Gemini, do Google.

2. DeepWiki

Gera documentação interativa para qualquer repositório do GitHub. Basta inserir a URL do projeto para que a ferramenta crie explicações organizadas, diagramas de módulos e um chat que responde perguntas sobre funções, arquitetura e estrutura do código.

3. ExplainGitHub

Plataforma voltada para explorar repositórios rapidamente. Ela produz resumos automáticos do código, mapas visuais da estrutura do projeto e respostas em linguagem natural sobre como o software funciona.

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4. GitDocs AI

Ferramenta especializada em gerar documentação técnica automaticamente. Analisa o repositório e cria arquivos README completos com seções organizadas, exemplos de uso e templates prontos para edição.

5. GitSummarize

Transforma um repositório do GitHub em um hub completo de documentação. A ferramenta cria resumos estruturados do projeto, explica módulos do código e apresenta visualizações da arquitetura para facilitar o entendimento de sistemas complexos.

Uma aula gratuita para entender inteligência artificial na prática

Para profissionais interessados em entender melhor o impacto da inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como a tecnologia funciona e como pode ser aplicada no ambiente profissional.

  • Fundamentos essenciais da inteligência artificial
  • Como estruturar prompts melhores no ChatGPT
  • Como aplicar IA no trabalho
  • Estratégias práticas de automação
  • Erros comuns ao começar a usar IA

A apresentação mostra como profissionais podem integrar inteligência artificial ao fluxo de trabalho e aproveitar novas ferramentas digitais para ganhar eficiência em tarefas técnicas e estratégicas.

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