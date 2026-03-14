5 coisas surpreendentes que o ChatGPT consegue fazer no trabalho

A inteligência artificial podem apoiar tarefas de análise, organização e produção de conteúdo no ambiente profissional (Jenpol/Getty Images)
Redatora
Publicado em 14 de março de 2026 às 05h00.
A inteligência artificial está cada vez mais presente no cotidiano de empresas e profissionais. Além de responder perguntas ou gerar textos simples, o ChatGPT também pode ajudar a organizar tarefas, revisar documentos, simular cenários e até preparar apresentações.
Com comandos bem estruturados, a ferramenta se transforma em um apoio prático para atividades do dia a dia no trabalho, economizando tempo e ajudando a organizar informações de forma mais clara.
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O ChatGPT pode atuar como um “interlocutor fictício” para treinar conversas profissionais delicadas, como pedir aumento, negociar prazos ou responder críticas.
O usuário pode pedir para a IA interpretar o papel de um chefe, cliente ou colega de trabalho e fazer perguntas ou objeções realistas. Isso ajuda a organizar argumentos e antecipar possíveis reações.
Prompt exemplo:
“Simule uma reunião em que um gestor questiona atrasos em um projeto. Faça perguntas difíceis para eu responder e depois me dê feedback para melhorar as respostas.”
Relatórios extensos, contratos ou pesquisas podem ser resumidos em pontos de decisão.
Em vez de apenas resumir o texto, o ChatGPT pode indicar principais riscos, oportunidades e próximos passos, facilitando a análise de informações complexas.
Prompt exemplo:
“Analise este relatório e destaque os principais riscos, oportunidades e decisões que precisam ser tomadas.”
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No trabalho, muitas vezes a mesma informação precisa ser comunicada para públicos diferentes: diretoria, clientes ou equipe técnica.
O ChatGPT pode adaptar a linguagem e o nível de detalhe para cada grupo.
Prompt exemplo:
“Explique este projeto em três versões: para diretoria, para clientes e para equipe técnica.”
Outra função pouco explorada é pedir que a IA critique um plano em vez de apenas ajudar a criá-lo.
Isso pode revelar riscos que não tinham sido considerados.
Prompt exemplo:
“Analise este planejamento e aponte possíveis falhas, riscos ou pontos fracos.”
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Em situações de escolha complexa, como priorizar projetos ou avaliar propostas, o ChatGPT pode ajudar a estruturar o raciocínio.
Ele pode sugerir critérios de análise, prós e contras e cenários possíveis para cada alternativa.
Prompt exemplo:
“Compare estas duas opções de projeto e liste vantagens, riscos e fatores que devem ser considerados antes da decisão.”