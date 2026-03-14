5 coisas surpreendentes que o ChatGPT consegue fazer no trabalho

A inteligência artificial está cada vez mais presente no cotidiano de empresas e profissionais. Além de responder perguntas ou gerar textos simples, o ChatGPT também pode ajudar a organizar tarefas, revisar documentos, simular cenários e até preparar apresentações.

Com comandos bem estruturados, a ferramenta se transforma em um apoio prático para atividades do dia a dia no trabalho, economizando tempo e ajudando a organizar informações de forma mais clara.

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1. Simular uma reunião difícil antes que ela aconteça

O ChatGPT pode atuar como um “interlocutor fictício” para treinar conversas profissionais delicadas, como pedir aumento, negociar prazos ou responder críticas.

O usuário pode pedir para a IA interpretar o papel de um chefe, cliente ou colega de trabalho e fazer perguntas ou objeções realistas. Isso ajuda a organizar argumentos e antecipar possíveis reações.

Prompt exemplo:

“Simule uma reunião em que um gestor questiona atrasos em um projeto. Faça perguntas difíceis para eu responder e depois me dê feedback para melhorar as respostas.”

2. Transformar documentos longos em decisões claras

Relatórios extensos, contratos ou pesquisas podem ser resumidos em pontos de decisão.

Em vez de apenas resumir o texto, o ChatGPT pode indicar principais riscos, oportunidades e próximos passos, facilitando a análise de informações complexas.

Prompt exemplo:

“Analise este relatório e destaque os principais riscos, oportunidades e decisões que precisam ser tomadas.”

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3. Criar versões diferentes da mesma mensagem para públicos distintos

No trabalho, muitas vezes a mesma informação precisa ser comunicada para públicos diferentes: diretoria, clientes ou equipe técnica.

O ChatGPT pode adaptar a linguagem e o nível de detalhe para cada grupo.

Prompt exemplo:

“Explique este projeto em três versões: para diretoria, para clientes e para equipe técnica.”

4. Identificar falhas em um plano ou estratégia

Outra função pouco explorada é pedir que a IA critique um plano em vez de apenas ajudar a criá-lo.

Isso pode revelar riscos que não tinham sido considerados.

Prompt exemplo:

“Analise este planejamento e aponte possíveis falhas, riscos ou pontos fracos.”

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5. Ajudar a organizar o raciocínio antes de uma decisão

Em situações de escolha complexa, como priorizar projetos ou avaliar propostas, o ChatGPT pode ajudar a estruturar o raciocínio.

Ele pode sugerir critérios de análise, prós e contras e cenários possíveis para cada alternativa.

Prompt exemplo:

“Compare estas duas opções de projeto e liste vantagens, riscos e fatores que devem ser considerados antes da decisão.”