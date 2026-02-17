Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Este é o prompt perfeito para o ChatGPT, segundo presidente da OpenAI

Estrutura é dividida em quatro pilares que podem ser adaptados para qualquer necessidade ou situação

Relatório indica que a inteligência artificial impulsionará a produção, mas não criará novos postos de trabalho em quantidade suficiente (Getty Images). (David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)

Relatório indica que a inteligência artificial impulsionará a produção, mas não criará novos postos de trabalho em quantidade suficiente (Getty Images). (David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Durante o último final de semana, uma estrutura de prompt circulou pelos perfis de grandes nomes do setor da inteligência artificial. O framework é atribuído à Ben Hylak, ex-designer da Apple, e foi compartilhado por Greg Brockman, presidente da OpenAI.

O prompt é dividido em quatro pilares fundamentais, que trazem um alto nível de contexto para a conversa, otimizando as respostas do chat.

Muitas pessoas só chegam pedindo o que desejam, o que abre portas para respostas genéricas e imprecisas, que não passam nem perto de extrair o máximo que o GPT é capaz de fazer.

A estrutura em questão é focado para a família 'o' do GPT (o1 e o3), os modelos pensantes e mais racionais. Dito isso, ela pode ser reaproveitada no criativo GPT-4 e demonstrar a mesma eficiência.

No exemplo, Hylak está buscando trilhas diferentes para fazer com sua namorada nos arredores de São Francisco, na Califórnia. O texto pode ser adaptado para qualquer contexto e em qualquer lugar do mundo, o que importa são as informações inseridas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

1. Objetivos

"Eu quero uma lista com as melhores caminhadas de média/longa distância em um raio de duas horas de São Francisco. Cada caminhada deve proporcionar uma aventura única e diferente, além de ser pouco conhecida"

Aqui, o usuário mostrou ao GPT exatamente o que ele quer descobrir. LLMs (grandes modelos de linguagem) conhecem milhões de formas de realizar uma tarefa, então é necessário limitar seu objetivo da forma mais concisa e clara possível.

Uma das formas mais fáceis de demonstrar seus objetivos é escrevendo-os como se fosse um tweet com limite de 280 caracteres. Isso impede que você se alongue e perca o foco.

Trabalhe onde mora o dinheiro. Domine os principais pilares da inteligência artificial e potencialize sua produtividade com esse treinamento da EXAME

2. Como você quer ser respondido?

"Para cada caminhada, me diga o nome da trilha exatamente como eu posso encontrá-las no AllTrails (Google Maps de trilhas) e me dê, também, as seguintes informações: endereço do ponto de partida da trilha, endereço do ponto final da trilha, o tamanho da trilha em quilômetros, quanto tempo de carro está a trilha de São Francisco, quanto tempo dura a caminhada e qual é o diferencial de cada trilha. Após fazer essa pesquisa, me dê os três melhores resultados."

Esse é um dos passos mais importantes de um prompt, pois o GPT não sabe como você gostaria de ser respondido – a não ser que você o informe. Vale ressaltar que repetir palavras é uma boa ideia na engenharia de prompts, pois a IA entende com mais clareza o que você quer dizer.

Dedique-se a este passo e seja extremamente específico sobre como você deseja a resposta, pois essa é a maneira mais fácil de fazer a IA trabalhar por você e exatamente como você deseja.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado clicando aqui

3. Alertas e avisos

"Certifique-se de que o nome da trilha está correto, que a trilha efetivamente exista e que sua duração e distância também estejam informados precisamente."

É fundamental, também, informar ao GPT o que você não quer que ele faça. Modelos de inteligência artificial são conhecidos por inventar informações, então esse lembrete é importante para trazer o chat de volta à realidade. Peça para ele verificar as informações mais importantes (e diga a ele quais são essas informações!)

"Não assuma que vocês compartilham o mesmo cérebro," escreveu um influenciador, no X. "Seja extremamente claro a todo o momento, como se você estivesse conversando com uma criança."

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

4. Chuva de contexto

"Contextualizando: minha namorada e eu fazemos muitas trilhas! Já fizemos praticamente todas as caminhadas de dentro de São Francisco, então nós queremos sair um pouco da cidade. Fizemos a trilha inteira do Monte Tam recentemente e ela foi muito longa, então estamos procurando algo bem diferente para essa semana! Nós gostamos muito de vistas para o mar e adoramos comer bem. Uma coisa que adorei sobre a trilha do Monte Tam foi que ela acaba na cidade de Celebration bem à tempo de tomarmos café da manhã por lá! A trilha dos mísseis perto de Discovery é legal, mas já fomos lá umas 20 vezes. Eu e minha namorada não vamos nos ver por algumas semanas (ela precisa ir à trabalho para Los Angeles), então quero algo bem único para nossa despedida!"

Fale tudo. Seja específico sobre seus gostos e necessidades, explicando porquê você está pedindo o que está pedindo. Quanto mais informações o GPT tiver, melhor.

Ao construir um projeto empresarial ou trabalhar com pesquisas, é nesse momento que você cola pesquisas, dados e atas de reunião. Tome cuidado para não exagerar; filtre o que é mais importante e depois vá refinando conforme a conversa se desenvolve.

A engenharia de prompts é uma competência fundamental atualmente. 65% dos executivos só contratam profissionais com letramento em inteligência artificial.

Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR O TREINAMENTO DA EXAME SOBRE IA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial
Próximo

Mais de Carreira

Como treinar seu cérebro para gostar de tarefas difíceis, conta psiquiatra de Stanford

Sorte ou método? A ciência por trás de tomar decisões que abrem portas

Seis frases para lidar com críticas e limites — sem perder a compostura

Por que Arnold Schwarzenegger diz que estas 4 palavras o ajudarão a alcançar seus maiores objetivos

Mais na Exame

Carreira

Como treinar seu cérebro para gostar de tarefas difíceis, conta psiquiatra de Stanford

Brasil

Jair Bolsonaro passou mal e está sendo monitorado, diz Carlos Bolsonaro

Mundo

‘Lamento que meu país tenha considerado se opor ao Mercosul’, diz chefe do banco central da França

Pop

Apuração do Carnaval 2026 do Rio: data, horário, regras e onde assistir ao vivo