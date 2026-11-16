Alibaba lança Qwen4-Max, nova IA que interpreta imagens e vídeos

A versão final do Qwen4-Max, modelo de inteligência artificial (IA) da Alibaba, chegou nesta segunda-feira, 16, ao serviço de nuvem da empresa. O sistema interpreta textos, imagens e vídeos, mas responde por escrito. A estreia sucede uma prévia aberta em 11 de novembro.

O lançamento dá sequência à família que inclui o Qwen3.8-Max, cuja prévia foi apresentada em julho. A Alibaba passou a recomendar a versão final aos desenvolvedores que testavam o modelo.

O que o Qwen4-Max consegue fazer

A Alibaba apresenta o Qwen4-Max para tarefas de programação e escritório, criação de interfaces e uso por agentes de IA. A documentação lista busca na web e integração com ferramentas externas. O modelo também aceita formatos de chamada usados nas interfaces de programação de aplicações (APIs) da OpenAI e da Anthropic.

A janela de contexto é de 1 milhão de tokens. Isso limita a quantidade de informação que o modelo consegue considerar numa interação, não o tamanho da resposta. Tokens são unidades usadas para processar conteúdo e cobrar pelo uso.

Quanto custa e onde está disponível

Na modalidade internacional operada a partir de Singapura, a Alibaba lista US$ 1,50 por milhão de tokens de entrada e US$ 4,50 por milhão de saída.

Os tokens de raciocínio do modelo entram na cobrança de saída. A tarifa varia conforme a região, e o valor de cada tarefa depende de quanto conteúdo o modelo processa e gera.

O registro de lançamento inclui Estados Unidos, Alemanha, Japão, Hong Kong e China continental, além de Singapura. Em agosto, a Alibaba Cloud anunciou sua primeira região de nuvem no Brasil, com dois data centers. A existência dessa infraestrutura não confirma a oferta do Qwen4-Max na região brasileira.