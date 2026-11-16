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Pendrive tem espaço, mas não aceita o vídeo? Confira o formato antes de apagar

Limite de 4 GB por arquivo do FAT32 explica o erro mais comum ao copiar vídeos para o pendrive. Veja como checar o formato e mudar para exFAT

Pendrive em FAT32: formato recusa arquivos de 4 GB ou mais mesmo com espaço livre na unidade

Pendrive em FAT32: formato recusa arquivos de 4 GB ou mais mesmo com espaço livre na unidade

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08h00.

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Quando o pendrive não aceita um vídeo mesmo com espaço livre, a causa mais comum é o sistema de arquivos FAT32, que limita cada arquivo a 4 GB, segundo a tabela comparativa da Microsoft. Pela estimativa da Apple, um minuto de vídeo em 4K a 60 quadros por segundo ocupa cerca de 400 MB. A reportagem explica por que o limite existe, como conferir o formato no Windows e no Mac, quando escolher FAT32 ou exFAT, como formatar o pendrive e o que fazer se a TV não reconhecer a unidade ou o vídeo.

Quando o pendrive não aceita um vídeo mesmo com dezenas de gigabytes livres, o problema quase nunca é falta de espaço. A causa mais comum é o FAT32, sistema de arquivos que limita cada arquivo a 4 GB, segundo a tabela comparativa da Microsoft.

Um vídeo de 4,5 GB é recusado até em um pendrive de 64 GB vazio, e o Windows exibe o aviso "O arquivo é muito grande para o sistema de arquivos de destino".

O teto aparece rápido com vídeos de celular. Pela estimativa que a Apple mostra nos ajustes do iPhone, um minuto em 4K a 60 quadros por segundo ocupa cerca de 400 MB, o que leva uma gravação de dez minutos à marca dos 4 GB.

Antes de apagar o vídeo ou comprar outro pendrive, o primeiro passo é conferir o formato da unidade.

Por que o pendrive em FAT32 não aceita vídeos acima de 4 GB?

O FAT32 registra o tamanho de cada arquivo em um campo de 32 bits. Com isso, o maior arquivo possível tem 4 GB menos 1 byte. O limite vale por arquivo, não para a capacidade total da unidade: o pendrive aceita centenas de vídeos de 3 GB, mas nenhum de 4,2 GB.

A restrição é do próprio formato e se repete no Windows, no Mac, na TV ou no som do carro. O manual do G-DRIVE ev, da G-Technology (hoje mantido pela SanDisk), descreve a mesma limitação na seção sobre FAT32.

Muitos pendrives ainda saem de fábrica nesse formato porque ele é lido por TVs antigas, rádios automotivos e aparelhos de DVD.

Como saber se o pendrive está em FAT32?

No Windows, a verificação leva poucos segundos:

  1. Conecte o pendrive e abra o Explorador de Arquivos;
  2. Clique em Este Computador;
  3. Clique com o botão direito no pendrive e escolha Propriedades;
  4. Na aba Geral, confira o campo Sistema de arquivos, que mostra FAT32, exFAT ou NTFS.

No Mac, selecione o pendrive no Finder, abra o menu Arquivo e clique em Obter Informações. O campo "Formato" indica MS-DOS (FAT32), ExFAT ou outro sistema.

FAT32 ou exFAT: qual formato escolher para o pendrive?

O exFAT foi criado pela Microsoft para remover o teto de 4 GB e aceita arquivos de até 16 exabytes. A escolha depende de onde o vídeo será reproduzido:

  • Vídeo grande em TV ou aparelho recente: exFAT, desde que o manual do aparelho cite suporte ao formato;
  • TV antiga, rádio do carro ou DVD player: FAT32, com cada arquivo abaixo de 4 GB;
  • Pendrive usado entre Windows e Mac: exFAT, que a Apple indica para unidades acima de 32 GB;
  • Uso apenas em computadores Windows: NTFS também funciona, mas muitos televisores e aparelhos antigos não leem esse formato.

Como formatar o pendrive em exFAT no Windows

A formatação apaga tudo o que está no pendrive. Copie os arquivos para o computador, outro dispositivo ou a nuvem antes de começar.

  1. Abra o Explorador de Arquivos e clique em Este Computador;
  2. Clique com o botão direito no pendrive e selecione Formatar;
  3. Em "Sistema de arquivos", escolha exFAT;
  4. Mantenha o tamanho da unidade de alocação no padrão;
  5. Marque Formatação Rápida;
  6. Clique em Iniciar e confirme o aviso de que os dados serão apagados.

Ao fim do processo, devolva os arquivos do backup ao pendrive e copie o vídeo.

Como formatar o pendrive em exFAT no Mac

O processo segue as orientações da Apple para discos compatíveis com Windows e também apaga o conteúdo da unidade.

  1. Abra o Utilitário de Disco (busque pelo Spotlight, com Command + Espaço);
  2. No menu Visualizar, escolha Mostrar Todos os Dispositivos;
  3. Selecione o pendrive na barra lateral e clique em Apagar;
  4. Em "Formato", escolha ExFAT;
  5. Em "Esquema", escolha Registro Mestre de Inicialização, opção que garante compatibilidade com Windows;
  6. Dê um nome de até 11 caracteres à unidade e clique em Apagar.

E se a TV não reconhecer o pendrive em exFAT?

Nesse caso, o pendrive precisa voltar ao FAT32, e o vídeo precisa ficar abaixo de 4 GB. Há dois caminhos:

  • Reduzir o arquivo: exportar o vídeo em resolução menor (Full HD em vez de 4K) ou com compressão maior em editores e conversores gratuitos, como o HandBrake;
  • Dividir o vídeo: cortar a gravação em partes de menos de 4 GB no editor de vídeo e reproduzir cada trecho em sequência.

Antes de copiar um arquivo grande, um teste com um vídeo curto confirma se a TV lê o pendrive no formato escolhido.

O vídeo tem menos de 4 GB e não abre: o que pode ser?

Se o arquivo é menor que o limite do FAT32, a causa passa a ser o formato do vídeo. TVs e aparelhos USB leem só alguns contêineres e codecs.

A combinação de maior compatibilidade costuma ser MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC. Arquivos em MKV, MOV ou HEVC (H.265), e vídeos em 4K, podem não rodar em modelos mais antigos.

O manual da TV traz a lista na seção de formatos suportados via USB. No iPhone, a opção Ajustes > Câmera > Formatos > Mais Compatível grava os vídeos em H.264, com arquivos maiores do que no modo Alta Eficiência.

Perguntas frequentes

Por que o pendrive diz que não há espaço se ainda há gigabytes livres? ＋

Em FAT32, o pendrive recusa qualquer arquivo de 4 GB ou mais, independente do espaço livre. O Windows pode descrever o erro como falta de espaço ou como arquivo grande demais para o sistema de destino.

Formatar para exFAT apaga os vídeos do pendrive? ＋

Sim. A formatação apaga todo o conteúdo da unidade. Copie os arquivos para outro local antes e devolva-os ao pendrive depois.

Dá para converter FAT32 em exFAT sem perder os arquivos? ＋

Não pelos recursos nativos do Windows. O comando de conversão do sistema só transforma FAT32 em NTFS, formato que muitas TVs não leem. O caminho é backup, formatação em exFAT e cópia de volta.

O limite de 4 GB também vale para cartão de memória? ＋

Sim, sempre que o cartão estiver em FAT32. Cartões SDHC, de até 32 GB, costumam sair de fábrica nesse formato. Cartões SDXC, acima de 32 GB, seguem o padrão exFAT.

O exFAT funciona em qualquer TV? ＋

Não. Boa parte das TVs recentes lê exFAT, mas modelos antigos podem aceitar só FAT32. O manual do aparelho ou um teste com um vídeo curto confirma a compatibilidade.

Glossário

FAT32

Sistema de arquivos antigo, compatível com quase todos os aparelhos, que limita o tamanho de cada arquivo a 4 GB.

exFAT

Sistema de arquivos criado pela Microsoft para pendrives e cartões de memória, sem o limite de 4 GB por arquivo e compatível com Windows e Mac.

NTFS

Sistema de arquivos padrão do Windows, usado em discos internos; muitos televisores e aparelhos antigos não conseguem ler unidades nesse formato.

Codecs

Padrões de compressão usados para gravar e reproduzir áudio e vídeo, como H.264, HEVC e AAC; o aparelho precisa ser compatível com o codec para abrir o arquivo.

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