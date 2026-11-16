Pendrive tem espaço, mas não aceita o vídeo? Confira o formato antes de apagar

Quando o pendrive não aceita um vídeo mesmo com dezenas de gigabytes livres, o problema quase nunca é falta de espaço. A causa mais comum é o FAT32, sistema de arquivos que limita cada arquivo a 4 GB, segundo a tabela comparativa da Microsoft.

Um vídeo de 4,5 GB é recusado até em um pendrive de 64 GB vazio, e o Windows exibe o aviso "O arquivo é muito grande para o sistema de arquivos de destino".

O teto aparece rápido com vídeos de celular. Pela estimativa que a Apple mostra nos ajustes do iPhone, um minuto em 4K a 60 quadros por segundo ocupa cerca de 400 MB, o que leva uma gravação de dez minutos à marca dos 4 GB.

Antes de apagar o vídeo ou comprar outro pendrive, o primeiro passo é conferir o formato da unidade.

Por que o pendrive em FAT32 não aceita vídeos acima de 4 GB?

O FAT32 registra o tamanho de cada arquivo em um campo de 32 bits. Com isso, o maior arquivo possível tem 4 GB menos 1 byte. O limite vale por arquivo, não para a capacidade total da unidade: o pendrive aceita centenas de vídeos de 3 GB, mas nenhum de 4,2 GB.

A restrição é do próprio formato e se repete no Windows, no Mac, na TV ou no som do carro. O manual do G-DRIVE ev, da G-Technology (hoje mantido pela SanDisk), descreve a mesma limitação na seção sobre FAT32.

Muitos pendrives ainda saem de fábrica nesse formato porque ele é lido por TVs antigas, rádios automotivos e aparelhos de DVD.

Como saber se o pendrive está em FAT32?

No Windows, a verificação leva poucos segundos:

Conecte o pendrive e abra o Explorador de Arquivos; Clique em Este Computador; Clique com o botão direito no pendrive e escolha Propriedades; Na aba Geral, confira o campo Sistema de arquivos, que mostra FAT32, exFAT ou NTFS .

No Mac, selecione o pendrive no Finder, abra o menu Arquivo e clique em Obter Informações. O campo "Formato" indica MS-DOS (FAT32), ExFAT ou outro sistema.

FAT32 ou exFAT: qual formato escolher para o pendrive?

O exFAT foi criado pela Microsoft para remover o teto de 4 GB e aceita arquivos de até 16 exabytes. A escolha depende de onde o vídeo será reproduzido:

Vídeo grande em TV ou aparelho recente: exFAT, desde que o manual do aparelho cite suporte ao formato;

exFAT, desde que o manual do aparelho cite suporte ao formato; TV antiga, rádio do carro ou DVD player: FAT32, com cada arquivo abaixo de 4 GB;

FAT32, com cada arquivo abaixo de 4 GB; Pendrive usado entre Windows e Mac: exFAT, que a Apple indica para unidades acima de 32 GB;

exFAT, que a Apple indica para unidades acima de 32 GB; Uso apenas em computadores Windows: NTFS também funciona, mas muitos televisores e aparelhos antigos não leem esse formato.

Como formatar o pendrive em exFAT no Windows

A formatação apaga tudo o que está no pendrive. Copie os arquivos para o computador, outro dispositivo ou a nuvem antes de começar.

Abra o Explorador de Arquivos e clique em Este Computador; Clique com o botão direito no pendrive e selecione Formatar; Em "Sistema de arquivos", escolha exFAT; Mantenha o tamanho da unidade de alocação no padrão; Marque Formatação Rápida; Clique em Iniciar e confirme o aviso de que os dados serão apagados.

Ao fim do processo, devolva os arquivos do backup ao pendrive e copie o vídeo.

Como formatar o pendrive em exFAT no Mac

O processo segue as orientações da Apple para discos compatíveis com Windows e também apaga o conteúdo da unidade.

Abra o Utilitário de Disco (busque pelo Spotlight, com Command + Espaço); No menu Visualizar, escolha Mostrar Todos os Dispositivos; Selecione o pendrive na barra lateral e clique em Apagar; Em "Formato", escolha ExFAT; Em "Esquema", escolha Registro Mestre de Inicialização, opção que garante compatibilidade com Windows; Dê um nome de até 11 caracteres à unidade e clique em Apagar.

E se a TV não reconhecer o pendrive em exFAT?

Nesse caso, o pendrive precisa voltar ao FAT32, e o vídeo precisa ficar abaixo de 4 GB. Há dois caminhos:

Reduzir o arquivo: exportar o vídeo em resolução menor (Full HD em vez de 4K) ou com compressão maior em editores e conversores gratuitos, como o HandBrake;

exportar o vídeo em resolução menor (Full HD em vez de 4K) ou com compressão maior em editores e conversores gratuitos, como o HandBrake; Dividir o vídeo: cortar a gravação em partes de menos de 4 GB no editor de vídeo e reproduzir cada trecho em sequência.

Antes de copiar um arquivo grande, um teste com um vídeo curto confirma se a TV lê o pendrive no formato escolhido.

O vídeo tem menos de 4 GB e não abre: o que pode ser?

Se o arquivo é menor que o limite do FAT32, a causa passa a ser o formato do vídeo. TVs e aparelhos USB leem só alguns contêineres e codecs.

A combinação de maior compatibilidade costuma ser MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC. Arquivos em MKV, MOV ou HEVC (H.265), e vídeos em 4K, podem não rodar em modelos mais antigos.

O manual da TV traz a lista na seção de formatos suportados via USB. No iPhone, a opção Ajustes > Câmera > Formatos > Mais Compatível grava os vídeos em H.264, com arquivos maiores do que no modo Alta Eficiência.