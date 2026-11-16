Pendrive tem espaço, mas não aceita o vídeo? Confira o formato antes de apagar

Pendrive em FAT32: formato recusa arquivos de 4 GB ou mais mesmo com espaço livre na unidade
Colaboradora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08h00.
Quando o pendrive não aceita um vídeo mesmo com espaço livre, a causa mais comum é o sistema de arquivos FAT32, que limita cada arquivo a 4 GB, segundo a tabela comparativa da Microsoft. Pela estimativa da Apple, um minuto de vídeo em 4K a 60 quadros por segundo ocupa cerca de 400 MB. A reportagem explica por que o limite existe, como conferir o formato no Windows e no Mac, quando escolher FAT32 ou exFAT, como formatar o pendrive e o que fazer se a TV não reconhecer a unidade ou o vídeo.
Quando o pendrive não aceita um vídeo mesmo com dezenas de gigabytes livres, o problema quase nunca é falta de espaço. A causa mais comum é o FAT32, sistema de arquivos que limita cada arquivo a 4 GB, segundo a tabela comparativa da Microsoft.
Um vídeo de 4,5 GB é recusado até em um pendrive de 64 GB vazio, e o Windows exibe o aviso "O arquivo é muito grande para o sistema de arquivos de destino".
O teto aparece rápido com vídeos de celular. Pela estimativa que a Apple mostra nos ajustes do iPhone, um minuto em 4K a 60 quadros por segundo ocupa cerca de 400 MB, o que leva uma gravação de dez minutos à marca dos 4 GB.
Antes de apagar o vídeo ou comprar outro pendrive, o primeiro passo é conferir o formato da unidade.
O FAT32 registra o tamanho de cada arquivo em um campo de 32 bits. Com isso, o maior arquivo possível tem 4 GB menos 1 byte. O limite vale por arquivo, não para a capacidade total da unidade: o pendrive aceita centenas de vídeos de 3 GB, mas nenhum de 4,2 GB.
A restrição é do próprio formato e se repete no Windows, no Mac, na TV ou no som do carro. O manual do G-DRIVE ev, da G-Technology (hoje mantido pela SanDisk), descreve a mesma limitação na seção sobre FAT32.
Muitos pendrives ainda saem de fábrica nesse formato porque ele é lido por TVs antigas, rádios automotivos e aparelhos de DVD.
No Windows, a verificação leva poucos segundos:
No Mac, selecione o pendrive no Finder, abra o menu Arquivo e clique em Obter Informações. O campo "Formato" indica MS-DOS (FAT32), ExFAT ou outro sistema.
O exFAT foi criado pela Microsoft para remover o teto de 4 GB e aceita arquivos de até 16 exabytes. A escolha depende de onde o vídeo será reproduzido:
A formatação apaga tudo o que está no pendrive. Copie os arquivos para o computador, outro dispositivo ou a nuvem antes de começar.
Ao fim do processo, devolva os arquivos do backup ao pendrive e copie o vídeo.
O processo segue as orientações da Apple para discos compatíveis com Windows e também apaga o conteúdo da unidade.
Nesse caso, o pendrive precisa voltar ao FAT32, e o vídeo precisa ficar abaixo de 4 GB. Há dois caminhos:
Antes de copiar um arquivo grande, um teste com um vídeo curto confirma se a TV lê o pendrive no formato escolhido.
Se o arquivo é menor que o limite do FAT32, a causa passa a ser o formato do vídeo. TVs e aparelhos USB leem só alguns contêineres e codecs.
A combinação de maior compatibilidade costuma ser MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC. Arquivos em MKV, MOV ou HEVC (H.265), e vídeos em 4K, podem não rodar em modelos mais antigos.
O manual da TV traz a lista na seção de formatos suportados via USB. No iPhone, a opção Ajustes > Câmera > Formatos > Mais Compatível grava os vídeos em H.264, com arquivos maiores do que no modo Alta Eficiência.
Em FAT32, o pendrive recusa qualquer arquivo de 4 GB ou mais, independente do espaço livre. O Windows pode descrever o erro como falta de espaço ou como arquivo grande demais para o sistema de destino.
Sim. A formatação apaga todo o conteúdo da unidade. Copie os arquivos para outro local antes e devolva-os ao pendrive depois.
Não pelos recursos nativos do Windows. O comando de conversão do sistema só transforma FAT32 em NTFS, formato que muitas TVs não leem. O caminho é backup, formatação em exFAT e cópia de volta.
Sim, sempre que o cartão estiver em FAT32. Cartões SDHC, de até 32 GB, costumam sair de fábrica nesse formato. Cartões SDXC, acima de 32 GB, seguem o padrão exFAT.
Não. Boa parte das TVs recentes lê exFAT, mas modelos antigos podem aceitar só FAT32. O manual do aparelho ou um teste com um vídeo curto confirma a compatibilidade.
Glossário
FAT32
Sistema de arquivos antigo, compatível com quase todos os aparelhos, que limita o tamanho de cada arquivo a 4 GB.
exFAT
Sistema de arquivos criado pela Microsoft para pendrives e cartões de memória, sem o limite de 4 GB por arquivo e compatível com Windows e Mac.
NTFS
Sistema de arquivos padrão do Windows, usado em discos internos; muitos televisores e aparelhos antigos não conseguem ler unidades nesse formato.
Codecs
Padrões de compressão usados para gravar e reproduzir áudio e vídeo, como H.264, HEVC e AAC; o aparelho precisa ser compatível com o codec para abrir o arquivo.