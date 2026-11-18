RESUMO ＋ O Bank of America (BofA) reduziu em cerca de 13% para 2027 e 19% para 2028 as estimativas de lançamentos das incorporadoras de média e alta renda, segundo relatório divulgado nesta semana. A revisão ocorre após o aumento dos juros do financiamento imobiliário pelos bancos Bradesco, Itaú e Santander.

Em uma semana, os três maiores bancos privados do país encareceram o crédito da casa própria em até 3,3 pontos percentuais. Agora, o efeito chega às projeções das incorporadoras que vendem para a média e a alta renda. O Bank of America (BofA) cortou em cerca de 13% a estimativa de lançamentos do segmento para 2027 e em 19% para 2028, segundo relatório divulgado nesta semana.

As vendas projetadas recuam 7% e 12%, respectivamente. Com isso, o lucro do segmento deve ficar cerca de 4% abaixo da estimativa anterior em 2027 e 6% abaixo em 2028.

Segundo o BofA, a alta dos juros futuros afeta as incorporadoras de média e alta renda de duas formas. Reduz o valor das ações e, ao encarecer o financiamento, atinge a operação das empresas.

Na segunda-feira, 26 de outubro, um dia depois do segundo turno, o Bradesco elevou a taxa mínima para a maioria dos clientes de 11,69% para 15% ao ano, mais Taxa Referencial (TR). O salto de 3,3 pontos percentuais de uma só vez foi inédito, segundo a MySide.

O Itaú foi a 12,95% e o Santander, a 12,49%. As três taxas passaram do teto de 12% ao ano do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Dias depois, na quarta-feira, 4 de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu uma sequência de cinco cortes e manteve a Selic em 13,75% ao ano.

Revisão do BofA para a média e alta renda (estimativas novas x anteriores) Empresa Lançamentos 2027 / 2028 Vendas 2027 / 2028 Lucro 2027 / 2028 Recomendação Preço-alvo Cyrela -10% / -19% -6% / -11% -2% / -4% Compra R$ 34 Even -25% / -25% -9% / -14% -27% / -22% Underperform R$ 3 EZTec -19% / -19% -11% / -15% -3% / -8% Underperform R$ 11 JHSF — — Passa a prejuízo Neutra R$ 10 Fonte: BofA Global Research, relatório de 16 de novembro de 2026

Além de cortar volumes, o BofA elevou o retorno mínimo que exige das ações do setor. O prêmio de risco passou de 6% para 6,5%, e a taxa livre de risco, de 4% para 5%.

Esse retorno mínimo, chamado de custo de capital, é a taxa usada para trazer os lucros futuros a valor presente. Quanto mais alta, menor o valor justo calculado para a ação hoje.

Na média e alta renda, o custo de capital da Cyrela subiu de 16,2% para 17,8%, o da EZTec, de 17,4% para 19,1%, e o da JHSF, de 18,3% para 20,6%. Na Even, chegou a 25,1%, ante 23,1%.

Even tem o maior corte, e JHSF passa a prejuízo

Na Even, o BofA passou a prever lançamentos 25% menores em 2027 e 2028. As vendas recuam 9% e 14%, e a receita líquida cai 3% e 9% em relação à estimativa anterior.

A margem bruta estimada também caiu, para cerca de 26% em 2027 e 29% em 2028. A receita financeira, por sua vez, encolhe 42% e 16%.

O resultado é um lucro de R$ 123 milhões em 2027 e R$ 168 milhões em 2028, ante R$ 169 milhões e R$ 216 milhões projetados antes. As estimativas de dividendos caem na mesma linha.

A dívida líquida sobe para 49% do patrimônio em 2027, de 35% na conta anterior. O banco manteve a recomendação underperform (desempenho abaixo da média) e cortou o preço-alvo em 25%, para R$ 3, abaixo dos R$ 3,70 do fechamento de 16 de novembro.

Entre as empresas de média e alta renda, a Cyrela segue como a preferida do BofA. O banco cita a chamada barbell strategy, de concentrar a operação nas pontas do mercado, com mais exposição à baixa e à alta renda.

Segundo o relatório, a presença no segmento econômico faz o estoque da Cyrela girar cerca de duas vezes mais rápido que o de EZTec e Even, o que se traduz em mais rentabilidade.

Ainda assim, o BofA reduziu os lançamentos previstos em 10% para 2027 e 19% para 2028. As vendas caem 6% e 11%, e a margem bruta recua levemente, para cerca de 33%.

O que segura o resultado é o caixa. A receita financeira projetada sobe entre 40% e 65%, e o lucro fica apenas 2% e 4% abaixo da estimativa anterior, em R$ 2,16 bilhões em 2027 e R$ 2,23 bilhões em 2028.

O banco manteve a recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 34, 6% abaixo do anterior. O valor representa potencial de alta de 74% sobre o fechamento de 16 de novembro.

Na EZTec, o BofA incorporou às projeções a receita de aluguel das Esther Towers, empreendimento corporativo da companhia. Os lançamentos previstos caem 19% em 2027 e 2028, e as vendas, 11% e 15%.

A margem bruta, porém, fica preservada entre 38% e 40%. O lucro estimado recua 3% em 2027 e 8% em 2028, para R$ 535 milhões e R$ 597 milhões. A recomendação continua underperform, com preço-alvo de R$ 11.

A revisão mais dura é a da JHSF. A receita fica praticamente estável, mas a margem bruta cai entre 2,7 e 3,1 pontos percentuais, puxada por hotéis e restaurantes. Com despesas financeiras cerca de 40% maiores, entre R$ 860 milhões e R$ 900 milhões por ano, o banco passou a projetar prejuízo de R$ 250 milhões em 2027 e R$ 195 milhões em 2028. Antes, a estimativa era de lucro de cerca de R$ 75 milhões e R$ 130 milhões.

A dívida líquida da JHSF deve chegar a 41% do patrimônio em 2027 e 46% em 2028. O BofA manteve a recomendação neutra e reduziu o preço-alvo em 13%, para R$ 10.

O ajuste já aparece nas decisões das incorporadoras. A AW Realty, por exemplo, adiou para 2027 os lançamentos de alto padrão que faria no restante deste ano.

Fora do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o comprador depende do crédito dos bancos com recursos da poupança. Por isso, como a EXAME mostrou, a Riva, braço de média renda da Direcional, deve priorizar o programa habitacional.

Baixa renda segue como aposta

O banco também cortou estimativas no segmento econômico, mas mantém as incorporadoras do MCMV como preferência no setor. Nesse segmento, o crédito vem principalmente do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e não da poupança.

A principal aposta é a Tenda. Mesmo com o lucro de 2027 e 2028 cerca de 25% abaixo da projeção anterior, a ação negocia a 3 vezes o lucro estimado para 2027, ante 6,5 vezes na Cury e 5,1 vezes na Direcional, segundo o BofA.