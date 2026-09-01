De US$ 30 mil a US$ 3 milhões: como a IA acelerou o crescimento desta startup de alimentos

A startup americana Boostcous aposta na inteligência artificial para crescer sem inchar a equipe. Fundada por Bar Bruhis e Brian Gallagher, a marca de cuscuz proteico combina uma operação enxuta com ferramentas de IA para automatizar parte das tarefas do negócio, segundo entrevista publicada pela revista Entrepreneur.

Em pouco mais de um ano, a empresa saiu de um investimento inicial de US$ 30 mil para uma projeção de US$ 3 milhões em faturamento no ano de 2026, apoiada em um agente de inteligência artificial que assume marketing, e-mails e parte da gestão financeira.

Se você quer sair na frente e dominar inteligência artificial de forma prática, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME é o próximo passo. São 4 aulas online por R$ 37.

Da cozinha para o mercado

Bruhis, general manager da empresa de tecnologia KnoCommerce, testou a receita da Boostcous na própria cozinha, com o sócio, cerca de dois anos antes do lançamento oficial, em dezembro de 2025.

A inspiração veio da infância em Israel, onde o cuscuz fazia parte do cardápio diário. A dupla criou uma versão com 18 gramas de proteína e 11 gramas de fibra por porção, sem glúten, kosher e livre de glifosato.

Cada fundador investiu US$ 15 mil, cerca de US$ 30 mil ao todo. Parte do orçamento de marketing foi bancada por cartões de crédito com 12 meses sem juros.

Como a inteligência artificial entra na rotina

Segundo Bruhis, a inteligência artificial permitiu adiar contratações mesmo com o crescimento acelerado da operação. A empresa utiliza um agente de IA de código aberto para tarefas que exigiriam uma equipe própria, como:

Criação e ajuste de campanhas publicitárias

Design e disparo de e-mail marketing

Organização e conferência de faturas

Para o fundador, esse tipo de ferramenta diferencia empresas nascentes hoje das que começaram um ou dois anos atrás.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

De US$ 10 mil em duas semanas a US$ 5 mil por dia

O lançamento viralizou em veículos de notícias dos Estados Unidos e gerou US$ 10 mil em vendas nas primeiras duas semanas. As vendas depois caíram, e a equipe levou cerca de dois meses para estruturar mídia paga capaz de sustentar receita constante.

Hoje a marca fatura mais de US$ 5 mil por dia e projeta encerrar o ano com cerca de US$ 3 milhões em receita. A dedicação semanal saltou de 10 a 15 horas para mais de 40 horas, o que levou Bruhis a deixar o emprego principal.

O que o caso indica para quem empreende

A trajetória da Boostcous ilustra um movimento visto em negócios de portes distintos: o uso de IA para reduzir custos operacionais nas fases iniciais. Entre os pontos que se repetem estão:

Uso de IA para tarefas repetitivas, como marketing e e-mails

Investimento inicial enxuto, complementado por crédito de curto prazo

Transparência com clientes diante de falhas de produção

Para profissionais que acompanham tecnologia e negócios, o caso mostra como pequenas equipes têm incorporado inteligência artificial à rotina sem depender de grandes times de suporte.

Invista no seu autoconhecimento e na sua adaptação tecnológica agora mesmo para não ficar para trás. O Pré-MBA Saint Paul com a EXAME ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje!