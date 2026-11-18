Quando uma mulher chega pela primeira vez a um cargo de comando, ela herda um jeito de fazer as coisas que foi construído sem ela. Em um artigo publicado em novembro pela Forbes, a especialista em liderança Cheryl Robinson defende que essa posição traz uma oportunidade rara: revisar as práticas herdadas e decidir quais ainda fazem sentido e quais sobrevivem só porque “sempre foi assim”.

Uma das práticas que mais pedem revisão é a forma como as promoções acontecem. Toda empresa diz o que espera de quem quer subir: iniciativa, entrega e visão estratégica. O que quase nenhuma diz é quem recebe as tarefas que permitem mostrar essas qualidades. Essa distribuição costuma acontecer em conversas de corredor, longe dos critérios formais, e é aí que muitas carreiras femininas param.

Os dados mostram por que essa revisão importa. Segundo o relatório Women in the Workplace 2025, da McKinsey e da LeanIn.Org, as mulheres ocupam 29% dos cargos de C-level nas empresas americanas pesquisadas, o mesmo patamar de 2024.

Mudar o padrão de um conselho exige repertório técnico e habilidade para construir consenso. Conheça o ABP-W, programa da Exame Saint Paul que prepara executivas para a atuação em boards

O que a eleição americana trouxe para a discussão

O gancho do artigo da Forbes vem da política. Nas eleições de 3 de novembro, a democrata Keisha Lance Bottoms venceu a disputa pelo governo da Geórgia, em resultado declarado pela Associated Press, e será a primeira mulher negra a governar um estado americano. Deb Haaland, eleita no Novo México, será a primeira mulher indígena no cargo, segundo a Forbes.

O recorde anterior de governadoras simultâneas nos Estados Unidos era de 14, de acordo com o Center for American Women and Politics, da Rutgers University. A Forbes calcula que pelo menos 17 mulheres devem governar estados em 2027.

Para a autora, a vitória é só o primeiro capítulo. O feito histórico vira uma história de liderança quando quem rompe a barreira muda o que se espera do cargo, a ponto de as mudanças continuarem depois que ela sai.

O padrão que não está no manual

O raciocínio vale para qualquer organização. Uma profissional pode saber exatamente o que precisa fazer para ser promovida e, ainda assim, não ter ideia de como conseguir o projeto que a colocaria na disputa. A empresa tem um padrão declarado e outro, não escrito, que define quem chega perto dele.

A pesquisa da McKinsey, que reuniu 124 organizações com cerca de 3 milhões de funcionários, mede esse segundo padrão. Quatro em cada dez mulheres em início de carreira não receberam, nos dois anos anteriores, nenhuma promoção, projeto desafiador ou treinamento de liderança.

O apadrinhamento é outro filtro silencioso. Nos níveis de vice-presidência para cima, 66% das mulheres têm um sponsor, contra 72% dos homens. A diferença pesa: profissionais com padrinhos foram promovidos quase duas vezes mais do que os que não tinham.

Ambição não é o problema

O relatório desmonta uma explicação comum para a lacuna. Entre os profissionais seniores, 84% das mulheres querem ser promovidas, contra 92% dos homens. A diferença, porém, desaparece quando elas recebem o mesmo apoio de carreira que eles.

Governança, mediação e simulações de reuniões com casos reais fazem parte da formação do ABP-W, que completa dez anos em 2026. Saiba como o programa estrutura a preparação para conselhos

O gargalo começa cedo. Para cada 100 homens promovidos ao primeiro cargo de gestão, apenas 93 mulheres sobem, e o déficit se acumula a cada degrau. Quando chega a hora de escolher diretores, vice-presidentes e conselheiros, a lista de candidatas já é mais curta.

É por isso que o papel de quem chega primeiro vai além do próprio cargo. Uma líder que torna visíveis os critérios de promoção, distribui projetos estratégicos de forma aberta e apadrinha outras profissionais amplia o funil para quem vem depois.

A primeira mulher no board

Nos conselhos de administração, ser “a primeira” ainda é comum no Brasil. Segundo o Board Index 2025 da Spencer Stuart, as mulheres ocupam 18,7% das cadeiras nos conselhos das maiores companhias abertas do país. Apenas seis delas presidem ou copresidem um board, o equivalente a 3% do total de conselheiras.

A primeira mulher em um conselho enfrenta o mesmo dilema descrito pela Forbes. Ela pode apenas ocupar a cadeira ou usar a posição para rever ritos, critérios de sucessão e a forma como os temas chegam à mesa. A segunda opção exige repertório técnico e habilidade para construir consenso em um ambiente que, muitas vezes, não foi desenhado com ela em mente.

É essa combinação que o ABP-W, o Advanced Boardroom Program for Women da Saint Paul, trabalha há dez anos. A formação inclui governança corporativa, gestão de riscos, ética e compliance, além de um módulo de mediação de conflitos e simulações de reuniões de conselho com casos reais, na unidade Jardins, em São Paulo.

“Foi um verdadeiro divisor de águas. É uma jornada de aprendizado, de ampliação de mindset, de você estar sempre se reinventando e estabelecendo conexões diferentes”, diz Ava Cohn, conselheira fiscal e consultiva e ex-aluna do programa.

A primeira mulher a ocupar um cargo raramente escolhe ser exemplo. O que ela escolhe é o padrão que deixa para as próximas.