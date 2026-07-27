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ChatGPT fora do ar? IA da OpenAI passa por instabilidades nesta segunda-feira, 27

Empresa afirmou que "está enfrentando alguns problemas no momento", como a indisponibilidade em gerar imagens

(Getty Images)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h28.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 12h29.

O ChatGPT, da OpenAI, passava por instabilidades nesta segunda-feira, 27. Em sua página oficial de status, a empresa afirmou que "está enfrentando alguns problemas no momento", como a indisponibilidade em gerar imagens e erros frequentes que "afetam conversas do ChatGPT".

No site Downdetector, que monitora quedas do setor, 93% dos problemas relatados eram sobre a versão web do ChatGPT.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPT

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