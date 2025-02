“Pessoas seguem pessoas". A filosofia de liderança que guia o CEO do Google Brasil há 14 anos

O Google Brasil completa 20 anos neste ano, e boa parte dessa história foi escrita sob a liderança de Fábio Coelho, que está à frente da empresa há 14 anos.

A frase de Larry Page, cofundador do Google, guia Coelho até hoje. Um artigo que ele leu enquanto liderava uma equipe só de americanos nos Estados Unidos o ajudou a definir uma boa liderança em 4 pilares. Sua família o inspirou a chegar em um cargo de gestão de uma das maiores empresas do mundo. E a aproximação e apoio com novos parceiros, como startups, são algumas das suas grandes conquistas – e ele segue contando.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Fábio Coelho, CEO do Google no Brasil, compartilhou detalhes sobre sua jornada profissional, sua filosofia de liderança e os desafios de manter a empresa relevante no Brasil em um setor que se transforma constantemente.

Um legado familiar

Nascido em Vitória, Espírito Santo, Coelho carrega em sua história um forte legado de dedicação e empatia, influências diretas de seus pais. Seu pai, José Jacques Coelho, engenheiro da Vale, teve uma carreira de destaque e, mesmo após a aposentadoria, fundou um negócio de energias alternativas aos 60 anos. “Meu pai era um homem de reputação impecável, sempre muito bem-quisto. Ele e minha mãe ajudaram a educar mais de 15 sobrinhos, trazendo a família para dentro de casa. Esse exemplo de generosidade e trabalho me marcou profundamente”, diz o CEO.

A influência paterna também esteve presente na escolha da primeira carreira de Coelho. Aos 16 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro para cursar engenharia. “Meu pai se formou aos 29 anos; eu, aos 21. Ele trabalhou em uma empresa pública, e eu no ramo privado, que exigia uma atualização constante e uma busca incessante por crescimento”, conta o executivo que passou por grandes empresas.

A trajetória profissional

O primeiro emprego de Coelho foi como estagiário de engenharia. No entanto, ao longo dos anos, ele percebeu que seu interesse maior estava no entendimento de pessoas e dados. “Meu primeiro grande projeto no marketing foi o lançamento do Gatorade no Brasil, em 1993. Depois, fui para o Citibank, onde aprofundei meu conhecimento sobre comportamento do consumidor usando dados”, conta.

A carreira o levou a atuar por 10 anos na AT&T, nos Estados Unidos, onde foi presidente do negócio de internet da empresa por cinco anos. Durante esse período, teve contato constante com o Google, Yahoo e Microsoft. Essa experiência o colocou no radar do Google, que, ao saber de sua volta ao Brasil, o convidou para liderar a operação no país em 2011.

Gerenciando uma equipe nos EUA

Antes de assumir a liderança do Google Brasil, Coelho teve a experiência de gerenciar uma equipe nos Estados Unidos, composta majoritariamente por americanos. Na AT&T, onde trabalhou por uma década, ele chegou a liderar uma equipe de mais de mil pessoas.

“No início, eram cerca de 250 pessoas, e nenhuma delas era brasileira. Foi um grande desafio me estabelecer como líder em um ambiente diferente. Muitas dessas pessoas deviam pensar o que levou a empresa a colocar um estrangeiro nessa cadeira? Foi aí que decidi ler muito sobre liderança”.

Foi neste período que Coelho aprendeu muito sobre gestão intercultural e a importância de criar confiança em um time diverso.

“Nesta época eu li um artigo que me marcou muito. Por que pessoas seguem pessoas? E foi aí que eu conheci os quatro pilares fundamentais que fazem com que pessoas sejam um bom líder”, diz o presidente.

Fabio Coelho, CEO do Google no Brasil: “As pessoas seguem líderes que transmitem esses valores. A confiança é essencial para relações saudáveis, a esperança inspira crescimento, a compaixão fortalece o ambiente de trabalho e a estabilidade dá segurança nos momentos difíceis” (Leandro Fonseca/Exame)

A filosofia da boa liderança

O artigo que falava sobre os “Strengths Based Leadership” (Liderança Beseada em Pontos Fortes) explicava que uma boa liderança se baseia em quatro pilares fundamentais: confiança, esperança, estabilidade e compaixão.

“As pessoas seguem líderes que transmitem esses valores. A confiança é essencial para relações saudáveis, a esperança inspira crescimento, a compaixão fortalece o ambiente de trabalho e a estabilidade dá segurança nos momentos difíceis”, conta o presidente do Google no Brasil.

A frase de Larry Page que vale para todos os líderes

Uma vez líder, o holofote é inevitável. Muitas vezes, Coelho lembra que a expressão dele era interpretada como um sinal para a equipe. “Eu me preocupo se estou sorrindo ou se estou de cara fechada. Muitas vezes, minha expressão pode ser interpretada como um sinal para a equipe sobre o negócio. A forma como um líder se comporta impacta muitas pessoas, dentro e fora da empresa”, afirma.

Esse, inclusive, foi um ensinamento que ele aprendeu com apenas uma frase de Larry Page, cofundador do Google – que se tornou um guia de posicionamento até hoje. Quando Coelho foi promovido a CEO, participou de um treinamento na Califórnia e recebeu uma lembrança especial: duas garrafas de vinho com o logotipo antigo do Google em relevo e um bilhete de Larry Page que dizia: 'A whisper is a shout' (‘um sussurro é um grito’).

“Essa frase de Larry Page me marcou muito e me guia ainda hoje, porque entendi que, como líder, cada palavra e gesto têm um impacto amplificado no ambiente de trabalho”, conta.

Os desafios de liderar o Google Brasil

Desde que assumiu o comando da empresa, Fábio enfrentou o desafio de manter a cultura organizacional enquanto a empresa se expandia. “O maior desafio de qualquer organização é crescer mantendo os fundamentos de sua cultura. O Google passou por várias transformações: de uma empresa desktop-centric para mobile-centric e, agora, AI-centric. A chave é se reinventar constantemente”, afirma.

Outro ponto essencial foi o crescimento dos ecossistemas. Segundo o CEO, o Google não tem milhares de funcionários no Brasil, mas tem milhares de produtores de conteúdo, youtubers, desenvolvedores e pequenas empresas que se beneficiam da tecnologia. “Trabalhamos para manter esse ecossistema equilibrado”, diz o CEO.

Entre conquistas, a aposta em statups e a vida pessoal

No campo do empreendedorismo, o Google Campus em São Paulo se tornou um dos maiores hubs de startups da América Latina. “Nos últimos oito anos, aceleramos mais de 450 startups, ajudando essas empresas a crescer e a gerar impacto econômico e social. Algumas dessas empresas se tornaram unicórnios e hoje têm presença global”, afirma Coelho.

Com uma agenda intensa, uma grande conquista de Coelho é ter um trabalho que admira, sem deixar de lado a vida pessoal. “Já trabalhei muito mais do que hoje e achava bonito ser workaholic. Hoje, vejo que não é sustentável. Faço questão de começar cedo e sair no horário. Nos fins de semana, surfo em Trancoso e valorizo os momentos de descanso”, conta.

Para ele, a chave está no conceito de Work-Life Blend, em que trabalho e vida pessoal se integram de maneira equilibrada. “Se preciso resolver algo pessoal durante o dia, eu resolvo. Se precisar trabalhar um pouco à noite, trabalho. O importante é ter disciplina para não se sobrecarregar”, afirma.

Fábio Coelho, CEO do Google Brasil, praticando um dos seus hobbies: o surfe. (Fábio Coelho/Divulgação)

O que o Google busca em um candidato?

Ao falar sobre os atributos desejados em candidatos ao Google, Coelho enfatiza a importância de habilidades que vão além do conhecimento técnico. “Buscamos pessoas que saibam trabalhar bem em um ambiente de ambiguidade. Nem sempre existe uma resposta certa ou errada, e os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem lidar com a complexidade e tomar decisões baseadas em análise e colaboração”, explica.

Outro ponto fundamental é a capacidade de aprendizado constante. “A tecnologia está sempre mudando, e um candidato ideal é aquele que tem curiosidade intelectual e vontade de se atualizar continuamente. Não queremos apenas especialistas em um tema, mas pessoas com flexibilidade para aprender novos conceitos rapidamente”, afirma.

Coelho também ressalta a relevância das habilidades interpessoais. “Um bom candidato para o Google precisa ser colaborativo. Nosso ambiente exige que as pessoas trabalhem bem em equipe, saibam comunicar ideias de forma clara e estejam abertas a feedbacks”, diz.

Por fim, ele destaca a importância da resiliência e do pensamento inovador. “Valorizamos profissionais que encaram desafios com uma mentalidade positiva, que sabem aprender com os erros e buscar soluções criativas para problemas complexos”, afirma.

O Google e o futuro no Brasil

Para 2025, o foco do Google Brasil está em três frentes principais: avanço da inteligência artificial, expansão do mercado de nuvem e maior integração da TV conectada com o YouTube. “Estamos investindo na adoção da IA em empresas de todos os tamanhos, atualizando nossas plataformas e fortalecendo nosso centro de engenharia em São Paulo, que será inaugurado em 2026”, afirma o presidente.

Outro destaque é a atuação do Google em projetos de impacto social e sustentabilidade, diz Coelho. “Estamos investindo no uso da IA para prever mudanças climáticas, melhorar a eficiência energética e apoiar iniciativas como a COP30. A tecnologia pode ser uma grande aliada nessas questões”.

Há também um grande projeto do Google previsto para o início de 2026 no Brasil: o lançamento do Centro de Engenharia em São Paulo. Localizado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da USP, o centro contará com uma equipe de 300 a 400 engenheiros e será um dos mais avançados polos de inovação da empresa no país. “Esse centro é um passo estratégico na expansão da nossa capacidade de desenvolvimento local. Ele não apenas fortalecerá a presença do Google na região, mas também contribuirá significativamente para a formação de novos talentos e para a criação de soluções tecnológicas adaptadas às necessidades do Brasil”, afirma o CEO.

Depois de mais de uma década à frente do Google Brasil, Fábio Coelho continua motivado por meio desses projetos que geram impacto na sociedade. “Acredito que as pessoas devem avaliar suas carreiras e empresas com base em três fatores: aprendizado, ambiente e crescimento. Enquanto eu continuar aprendendo e vendo o impacto do nosso trabalho, estarei feliz no Google”.