5 novidades importantes sobre inteligência artificial que ocorreram nesta semana

Nesta semana, o Google reforçou sua aposta em inteligência artificial com o lançamento do Gemini, aposentando o Bard e lançando uma assinatura para concorrer com o ChatGPT. Os motivos para o Google acelerar o passo são claros: a OpenAI divulgou uma projeção de receita na casa do US$ 1 bilhão ainda em 2024. Um pouco mais atrás dos grandes expoentes da IA, a startup xIA de Musk busca investidores e profissionais qualificados. O chamariz do bilionário é oferecer acesso ao seu círculo de relacionamento.

Confira o que mais foi notícia esta semana:

A Google apresenta a nova face da sua inteligência artificial: Gemini. Substituindo o Bard, o Gemini se concentra em atender às demandas de usuários que buscam ferramentas avançadas de IA. Através de um aplicativo dedicado, o Gemini oferece um plano premium com recursos como respostas complexas, geração de código e acesso a modelos de linguagem sofisticados. A empresa também amplia o acesso à API do Gemini para desenvolvedores, impulsionando a criação de novas aplicações com inteligência artificial.

A OpenAI, empresa responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, chatbot de IA que conquista o mundo com sua capacidade de ter conversas realistas com humanos, caminha para um dos crescimentos mais rápidos da história. A empresa projeta alcançar US$ 1 bilhão em receita em 2024, apenas três anos após seu lançamento. Esse crescimento demonstra o enorme potencial da inteligência artificial e o impacto que ela está tendo em diversos setores da sociedade.

Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, faz uma previsão ousada: a inteligência artificial pode elevar drasticamente o valor humano. Em um futuro próximo, segundo Altman, algumas pessoas com habilidades excepcionais em IA podem, capazes de usar a tecnologia para tornar a si mesmo em uma startup, podem valer até US$ 1 bilhão.

A Neuralink, empresa de neurotecnologia liderada por Elon Musk, busca novos investimentos e oferece aos investidores uma oportunidade única: participar de um "círculo íntimo" com acesso exclusivo a Musk e outros líderes da empresa. A Neuralink desenvolve interfaces cérebro-máquina que conectam humanos a computadores, abrindo caminho para novas aplicações em medicina, comunicação e outras áreas.

A OpenAI, criadora do Dall-E 3, um gerador de imagens por IA que impressiona pela sua capacidade de criar imagens realistas, implementa uma medida para combater a desinformação e o uso indevido da tecnologia: a aplicação de marcas d'água em todas as imagens geradas pela plataforma. As marcas d'água ajudarão a identificar a origem das imagens e a evitar que sejam usadas para espalhar informações falsas ou enganosas.