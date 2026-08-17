Inteligência Artificial

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Ele largou um emprego tradicional e hoje lucra com consultoria só de inteligência artificial

Ex-analista da PwC largou a rotina corporativa e hoje fatura quase R$ 2,5 milhões ao ano com consultoria em IA

Ele largou um emprego tradicional e hoje lucra com consultoria só de inteligência artificial (Leylaynr/iStockphoto)

Ele largou um emprego tradicional e hoje lucra com consultoria só de inteligência artificial (Leylaynr/iStockphoto)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15h02.

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Jacqueline DeStefano-Tangorra trabalhava como analista financeira na PwC quando percebeu que a inteligência artificial poderia abrir caminhos mais promissores do que a vida corporativa tradicional. 

Ela então decidiu arriscar e deixou o emprego estável para começar a oferecer serviços como freelancer em plataformas como a Upwork, usando a IA para automatizar análises e criar soluções sob medida para empresas. O movimento não foi apenas um salto de fé, mas uma estratégia consciente. 

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos.

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Jacqueline uniu suas habilidades em finanças e análise de dados à crescente demanda por ferramentas baseadas em IA, tornando-se uma das pioneiras em consultoria especializada no tema. 

Pouco tempo depois, fundou a Omni Business Intelligence Solutions (OBIS), empresa focada em inteligência artificial e automação de processos.

Crescimento rápido e contratos milionários

Em pouco mais de três anos, Jacqueline acumulou 131 contratos de consultoria e faturou cerca de US$ 470 mil apenas pela Upwork, o que equivale a quase R$ 2,5 milhões. Esse número não inclui contratos firmados fora da plataforma, mostrando que a receita real pode ser ainda maior.

Mais do que o ganho financeiro, sua decisão revelou uma mudança de mentalidade: abandonar a segurança de um emprego fixo para investir em um mercado emergente, que promete crescer de forma exponencial na próxima década.

O diferencial da carreira em IA

O segredo do sucesso de Jacqueline não foi apenas dominar a tecnologia, mas aprender a aplicá-la a problemas concretos de empresas. 

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A consultoria em IA exige habilidade para entender desafios de negócio, traduzir necessidades em soluções e entregar resultados rápidos.

Hoje, ela é reconhecida como especialista em integrar IA a processos corporativos, ajudando desde pequenas startups até grandes companhias a ganhar eficiência. 

Ao mesmo tempo, mantém a flexibilidade que buscava de não ter chefe, escolher os projetos em que quer atuar e definir o próprio ritmo de trabalho.

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A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

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