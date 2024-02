OpenAI vai adicionar novas marcas d'água ao DALL-E 3

O gerador de imagens da OpenAI, DALL-E 3, adicionará marcas d'água aos metadados das imagens à medida que mais empresas implementarem suporte para padrões da Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), um protocolo de internet que codifica detalhes sobre a procedência de um conteúdo.

A empresa diz que as marcas d'água do C2PA aparecerão nas imagens geradas no site do ChatGPT e na API do modelo DALL-E 3 no canto superior esquerdo. Além disso, incluem também componentes invisíveis nos metadados. Quem acessar os serviços via dispositivos móveis, já vai ter as marcas d'água até 12 de fevereiro.

Desta forma, será possível verificar qual ferramenta de IA foi usada para criar aquele conteúdo. Isso poderá ser feito por meio de sites como Content Credentials Verify.

A OpenAI diz que adicionar os metadados de marca d'água às imagens "não afetará a qualidade da geração de imagem". Também aumentará ligeiramente o tamanho das imagens para algumas tarefas.

Identificar conteúdo gerado por IA é uma das exigências na ordem executiva da administração do presidente norte-americano Joe Biden sobre IA. A Meta anunciou recentemente que adicionará tags ao conteúdo gerado por inteligência artificial em suas plataformas.

No entanto, a marca d'água não é uma maneira infalível de impedir a desinformação. A OpenAI observa que os metadados do C2PA podem "ser facilmente removidos, acidentalmente ou intencionalmente". A maioria das mídias sociais remove os metadados do conteúdo enviado.

"Acreditamos que adotar esses métodos para estabelecer a procedência e incentivar os usuários a reconhecerem esses sinais são fundamentais para aumentar a confiabilidade das informações digitais", diz a OpenAI em seu site.