Startup de IA de Musk procura investidores. Em troca, oferece acesso ao 'mundo' do bilionário

A startup de inteligência artificial, xAI, do bilionário Elon Musk, disse a potenciais investidores que eles deveriam apostar na empresa por causa do histórico de seu fundador como empresário. De acordo com um pitch visto pela Bloomberg, a xAI está divulgando seu acesso à rede das empresas de Musk, chamada de "mundo de Musk".

Ainda segundo a Bloomberg, o pitch foi transmitido para investidores em dezembro e janeiro.

"A xAI é liderada pelo empreendedor mundialmente conhecido, com um histórico comprovado de construção de líderes de mercado, especialmente com empresas de tecnologia e que exigem uma grande experiência em engenharia", dizia um slide da apresentação.

Além da xAI, Musk é CEO da empresa de carros elétricos Tesla, da fábrica de foguetes SpaceX e do X, antigo Twitter. Na apresentação da nova startup, Tesla e X foram apontados como "parceiros estratégicos que fariam treinamento com dados".

A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, foi citada no pitch como uma "ideia do que pode vir para os investidores", já que Musk foi do board da OpenAI mas deixou o cargo em 2018 por possíveis conflitos de interesse envolvendo a Tesla.

"OpenAI oferece uma perspectiva sobre a trajetória potencial da xAI", mostrou um slide.

O bilionário sul-africano falou pela primeira vez da xAI em julho do ano passado. Num post no X, Musk disse que o objetivo da nova empresa era "entender a realidade". Em novembro, a companhia lançou seu primeiro chatbot, o Grok.

Enquanto compete com a OpenAI, Musk vem negando que está buscando fundos de investidores para tornar as operações de sua startup viáveis.