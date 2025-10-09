Inteligência Artificial

3 truques para fazer os chatbots de IA trabalharem por você

A engenharia de prompt pode transformar a IA em sua maior aliada no trabalho

Deixe de lado a conversa superficial com a IA e aprenda as técnicas de comando que impulsionam resultados (Getty Images). (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18h05.

Com a adoção de IA em alta, conhecer as técnicas certas para interagir com chatbots pode ser um diferencial no mercado de trabalho.
De acordo com a empresa de consultoria Deloitte, 58% das empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial em suas rotinas. Para surfar essa onda e maximizar a produtividade, a chave está em saber como "conversar" com essas ferramentas. 

1. Dê um papel e contexto à IA

A cada vez que você é mais específico sobre o que espera da IA, melhor seus resultados serão.

Por isso, em vez de pedir para "escrever um e-mail", seja mais específico e dê à IA uma persona e o contexto da tarefa. Por exemplo: "Aja como um gerente de projetos experiente e redija um e-mail para a equipe, comunicando a mudança no prazo do projeto X. Use um tom de voz motivacional e inclua as novas datas".
Esse método transforma a IA em uma colaboradora especializada, o que garante um resultado muito mais alinhado às suas necessidades.

2. Refine o pedido

O primeiro resultado nem sempre será perfeito, mas não descarte a IA. Use o diálogo para refinar a resposta. Peça para "expandir o terceiro parágrafo", "reescrever de forma mais concisa" ou "ajustar o tom para ser mais formal".
Essa troca de mensagens permite que a IA melhore a qualidade do seu trabalho, o que, com o tempo, economiza o trabalho que seria gasto na revisão manual.

3. Estruture a resposta desejada

Para evitar respostas genéricas e longas, especifique a estrutura que você precisa. Se você precisa de um resumo, peça por "três tópicos principais" ou "um sumário de 200 palavras". Para um roteiro, peça uma "lista de tópicos e sugestões de perguntas".
Essa clareza no pedido ajuda a IA a entregar a informação de maneira organizada e pronta para uso.

